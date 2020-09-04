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أمير منطقة حائل يناقش تطوير الخدمات الطبية بالمنطقة مع وزير الصحة

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أمير منطقة حائل يناقش تطوير الخدمات الطبية بالمنطقة مع وزير الصحة

أمير منطقة حائل يناقش تطوير الخدمات الطبية بالمنطقة مع وزير الصحة
http://almnatiq.net/?p=900717
المناطق - واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بمقر وزارة الصحة بالرياض اليوم، مع معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
ونوّه سمو أمير منطقة حائل بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله ، للقطاع الصحي وتطوير الخدمات الطبية مشيراً إلى ماتم من إنجازات بدعم القيادة الحكيمة وفي مقدمتها افتتاح مستشفى الملك سلمان التخصصي والمستشفيات والمرافق الطبية الأخرى.
وأكد سموه أهمية المرحلة الحالية والمستقبلية لدعم وإرساء أرضية صلبة لخدمات طبية شاملة تقدم للمواطن في مدينة حائل وفي مختلف محافظات المنطقة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات منها استكمال مستشفى حائل العام وإحلال مستشفى الملك خالد واستكمال منظومة المراكز المتخصصة بمنطقة حائل

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