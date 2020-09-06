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القبض على سيدة تمارس العلاج بالطاقة والصوت والمساندة النفسية في فيلا سكنية بالمدينة المنورة

القبض على سيدة تمارس العلاج بالطاقة والصوت والمساندة النفسية في فيلا سكنية بالمدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة

القبض على سيدة تمارس العلاج بالطاقة والصوت والمساندة النفسية في فيلا سكنية بالمدينة المنورة

القبض على سيدة تمارس العلاج بالطاقة والصوت والمساندة النفسية في فيلا سكنية بالمدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=900721
المناطق -المدينة المنورة

أوضح المتحدث الرسمي لصحة المدينة وبالتعاون مع الجهات الأمنية، بان صحة المدنية تمكنت من القبض على سعودية لممارستها العلاج من خلال الطاقة والصوت وهي ممارسات غير معترف بها وبشكل غير نظامي بفيلا سكنية بالمدينة المنورة .
وأشار إلى ورود بلاغ للشؤون الصحية يفيد بوجود سيدة سعودية تمارس العلاج بالطاقة والصوت بطريقة مخالفة للانظمة والتعليمات، فقد تم التنسيق مع الجهات المعنية (النيابة العامة – الامن العام ) لوضع خطة محكمة للإطاحة بها.

وزاد: «توجهت لجنة من الشؤون الصحية بمنطقة المدينة ممثلة في إدارة الالتزام مع الجهات المشاركة مساء اليوم الأحد وتمت مداهمة الموقع وعثر على السيدة في أحد الفلل السكنية تمارس ممارسات العلاج بالطاقه والمسانده النفسيه».
وأضاف أن الفيلا السكنية كان تحتوي ادوات لاصدار اصوات معينه و سرير طبي للكشف السريري وزيوت مختلفة ، وتم ضبطها فوراً بعد ثبوت الأدلة والبراهين الجلية بمخالفته لأنظمة المملكة العربية السعودية الصحية، وقد أحيلت المذكوره للجهات الأمنية.
ودعت صحة المدينة كافة المجتمع إلى عدم دعم هذه الفئة من خلال زيارة الأطباء أو المواقع الغير موثوقه أو من يدعون العلاج او الترويج لهم والابلاغ عنهم .

من جهته، قدم مدير عام الشئون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد الخلاوي شكره للفريق الذي حرص على متابعة البلاغ والتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، الأمر الذي يؤكد حرص وزارة الصحة على صحة المواطن والمقيم في المملكة.

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