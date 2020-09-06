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التحالف: اعتراض وتدمير «مفخخة» بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

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التحالف: اعتراض وتدمير «مفخخة» بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

التحالف: اعتراض وتدمير «مفخخة» بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=900730
المناطق - الرياض

قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” بالاجواء اليمنية اطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالاجواء اليمنية اطلقتها المليشيا الحوثيه الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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