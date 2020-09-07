ألمانيا تهدد بالتراجع عن خط أنابيب الغاز مع روسيا

ألمانيا تهدد بالتراجع عن خط أنابيب الغاز مع روسيا

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ألمانيا تهدد بالتراجع عن خط أنابيب الغاز مع روسيا

ألمانيا تهدد بالتراجع عن خط أنابيب الغاز مع روسيا
http://almnatiq.net/?p=900773

هددت ألمانيا بإعادة التفكير في اتفاقها مع روسيا بإنشاء خط لأنابيب الغاز بين البلدين، إذا لم تدعم موسكو تحقيقا بشأن مزاعم تسميم السياسي المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وكان نافالني، أشهر معارضي بوتين في روسيا، قد تعرض لوعكة صحية شديدة إثر تناوله فنجان شايه الصباحي، وتردد أنه تعرض لتسميم متعمد.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لصحيفة بيلد آم سونتاغ الأسبوعية “آمل ألا يجبرنا الروس على تغيير موقفنا بشأن خط أنابيب نورد ستريم 2” الذي يتم بناؤه تحت بحر البلطيق.

وقال ماس أيضًا إنه “إذا لم تكن هناك أي مساهمات من الجانب الروسي فيما يتعلق بالتحقيق في الأيام المقبلة ، فسيتعين علينا التشاور مع شركائنا”.

ولم يستبعد العقوبات المحتملة ضد روسيا ، وقال للصحيفة إنه يجب “تحديد هذه الإجراءات بشكل فعال”.

ومع ذلك ، اعترف ماس أيضًا بأن وقف بناء خط أنابيب الغاز شبه المكتمل سيضر بالشركات الألمانية والأوروبية.

وقال: “كل من يطلب ذلك يجب أن يدرك العواقب”. “أكثر من 100 شركة من 12 دولة أوروبية تشارك في البناء، حوالي نصفهم من ألمانيا”.

وتعرضت الحكومة الألمانية لضغوط متزايدة لاستخدام مشروع خط الأنابيب الألماني الروسي المشترك كوسيلة ضغط في حمل روسيا على تقديم إجابات بشأن نافالني.

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