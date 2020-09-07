الهند الثانية عالمياً في عدد الإصابات بكورونا.. 4 ملايين حالة

تجاوز عدد إصابات كوفيد-19 في الهند ذاك المسجّل في البرازيل لتصبح الدولة الآسيوية الثانية لجهة عدد الحالات على صعيد العالم بعد الولايات المتحدة، وفق حصيلة فرانس برس

وسجّلت الهند 4.20 مليون إصابة منذ بدأ تفشي الوباء، بحسب بيانات وزارة الصحة، مقارنة بـ 4.12 مليون إصابة أعلنت في البرازيل 6.25 مليون في الولايات المتحدة

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر ذروة ثانية فورية إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا