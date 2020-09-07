احدث الأخبار

وزير الداخلية الفرنسي يتجاهل إرهاب مليشيات إيران في المنطقة ويلصق الإرهاب بالسنة
أبرز المواد
 الهند الثانية عالمياً في عدد الإصابات بكورونا.. 4 ملايين حالة
أبرز المواد
 ألمانيا تهدد بالتراجع عن خط أنابيب الغاز مع روسيا
أبرز المواد
 يعادل حجم الشمس 142 مرة.. اكتشاف أكبر “ثقب أسود” في تاريخ العلم
أبرز المواد
 المرور: شرطان لبيع السيارة مع وجود مخالفات على المالك
أبرز المواد
 أكثر من 20 فرصة استثمارية يتيحها مهرجان بريدة للتمور 
أبرز المواد
 المغرب..فرض حجر صحي على مدينة الدار البيضاء لمدة 14 يوماً
أبرز المواد
 حصيلة جديدة للمنازل المفجرة باليمن تفضح فظائع الإجرام الحوثي
أبرز المواد
 الصحة العالمية تحدّد “الموعد المنطقي” لطرح لقاح كورونا
أبرز المواد
 زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال شرق طوكيو
أبرز المواد
 سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة
أبرز المواد
 شاهد.. تلسكوب يلتقط مشاهد لـ “هياكل الشمس” تعد الأولى على الإطلاق
أبرز المواد
وزير الداخلية الفرنسي يتجاهل إرهاب مليشيات إيران في المنطقة ويلصق الإرهاب بالسنة

وزير الداخلية الفرنسي يتجاهل إرهاب مليشيات إيران في المنطقة ويلصق الإرهاب بالسنة

أبرز المواد
الهند الثانية عالمياً في عدد الإصابات بكورونا.. 4 ملايين حالة

الهند الثانية عالمياً في عدد الإصابات بكورونا.. 4 ملايين حالة

أبرز المواد
ألمانيا تهدد بالتراجع عن خط أنابيب الغاز مع روسيا

ألمانيا تهدد بالتراجع عن خط أنابيب الغاز مع روسيا

أبرز المواد
يعادل حجم الشمس 142 مرة.. اكتشاف أكبر “ثقب أسود” في تاريخ العلم

يعادل حجم الشمس 142 مرة.. اكتشاف أكبر “ثقب أسود” في تاريخ العلم

أبرز المواد

وزير الداخلية الفرنسي يتجاهل إرهاب مليشيات إيران في المنطقة ويلصق الإرهاب بالسنة

وزير الداخلية الفرنسي يتجاهل إرهاب مليشيات إيران في المنطقة ويلصق الإرهاب بالسنة
http://almnatiq.net/?p=900775
المناطق_الرياض

لم يستفق العالم المصدوم بعد من تبعات انفجار بيروت، الذي تشير أصابع الاتهام فيه إلى مليشيا حزب الله الإرهابي المدعوم من إيران، ليتلقّى صدمات متتالية، تتعلّق بطريقة إدارة فرنسا لملف القضية ومحاولة تبرئة مليشيات إيران الإرهابية والصاق التهمة بأهل السنة.
اليوم يخرج وزير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارمانان” بتصريح يعلن فيه أنّ التهديد الارهابي “لا يزال مرتفعا ًفي فرنسا” موضحاً أن “الخطر الإرهابي ذا الجذور السنية يبقى التهديد الرئيسي الذي تواجهه” البلاد.
وتابع الوزير الفرنسي مزاعمه بقوله إن “مكافحة الارهاب الاسلامي اولوية للحكومة”، وأن الحكومة الفرنسية “لن نتوقف ابدا عن مطاردة اعداء الجمهورية بدون هوادة”، حسب وصفه.
هذا التصريح يؤكد أن الوزير الفرنسي لم يطّلع على صور الدمار في لبنان، التي خلّفها انفجار بيروت الذي يرجّح أن حزب الله الإرهابي هو من يقف وراءه، سواء أكان مدبّراً أو متواطئاً من خلال الاحتفاظ بمواد وأسلحة شديدة الخطورة، دون أدنى شعور بالمسؤولية.
وهذه التصريحات أثارت موجة من السخط، حيث اعتبر كثيرون أن فرنسا تعمل على تقوية الإرهاب الإيراني، وتمنحه المزيد من الدعم، متسائبين عن طبيعة الملفات التي بحثها ماكرون في زيارتيه الأخيرتين إلى كلّ من لبنان والعراق، والتي تزامنت مع تصريحات وزير داخليته حول ما وصفه بـ”الإرهاب السني”.
ما تزال تتوالى ردود الأفعال، على تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، والتي جاءت مستنكرة لهذه التصريحات، ومعتبرة أنّها تحاول حرف البوصلة عن الإرهاب والخطر الحقيقي الذي تصدّره إيران للعالم.
حيث اعتبر الحقوقي والباحث في الشؤون الدولية “أنور مالك”، في تغريدةٍ له على “تويتر” أنّ “ما سماه وزير فرنسا (الارهاب السنّي)، لغة طائفية لا تليق بمسؤول وتصنيف خاطئ لا يمكن أن يصدر عن وزير داخلية، فالإرهاب هو صناعة ملالي ايران، الذي ظلت الكثير من الدول العربية تحذر منه وتكشف خفاياه، منذ امتطى خميني طائرة فرنسية، عائداً من باريس إلى طهران ليبدأ ثورته الإرهابية في المنطقة”.
بدوره غرّد الإعلامي والحقوقي السوري محي الدين لاذقاني، على تويتر: “ألمانيا وضعت حزب الله على قائمة الارهاب، وأغلقت مقرات وحسينيات تابعة له، وفرنسا ممثلة بماكرون قرّرت أن تدعم ذلك الحزب الارهابي، وبقية مرتزقة إيران في المنطقة علناً، مما يدفعنا للتساؤل: هل هناك فعلا سياسة أوربية مشتركة كما تزعم فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية الاتحاد الاوربي؟” السياسا
جدير بالذكر أن محاولة الوزير الفرنسي الصاق الإرهاب بـ”السنة”، وعدم تعرضه للمليشيات الطائفية الإيرانية تأتي بسبب الدور الفرنسي الرئيسي في ظهور الثورة الإيرانية الإرهابية في المنطقة.

روابط ذات صلة

الهند الثانية عالمياً في عدد الإصابات بكورونا.. 4 ملايين حالة

الهند الثانية عالمياً في عدد الإصابات بكورونا.. 4 ملايين حالة
ألمانيا تهدد بالتراجع عن خط أنابيب الغاز مع روسيا

ألمانيا تهدد بالتراجع عن خط أنابيب الغاز مع روسيا
يعادل حجم الشمس 142 مرة.. اكتشاف أكبر “ثقب أسود” في تاريخ العلم

يعادل حجم الشمس 142 مرة.. اكتشاف أكبر “ثقب أسود” في تاريخ العلم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*