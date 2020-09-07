عمان: استئناف النشاط السياحي مع اتخاذ الإجراءات الوقائية

المناطق_وكالات

استأنف النشاط السياحي في سلطنة عُمان نشاطه مترافقًا مع الإجراءات المتخذة لتخفيف القيود عن العديد من الأنشطة الاقتصادية

وبحسب “واس” أوضح مدير الأصول في مجموعة ” عُمران ” حافظ بن محفوظ الحضرمي أن فنادق المجموعة اتخذت جميع الإجراءات والتدابير الوقائية الاحترازية الخاصة بكورونا “كوفيد 19” لضمان سلامة الضيوف والعاملين في المنشآت الفندقية

وبين أن مجموعة عُمران – الذراع الحكومي التنفيذي لتطوير القطاع السياحي في سلطنة عُمان -، أطلقت نسخة جديدة من حملتها السياحية “في عُمان” الهادفة إلى تحفيز السياحة المحلية عبر تشجيع المواطنين والمقيمين للإقامة في الأصول الفندقية والمنتجعات التابعة للمجموعة في مختلف محافظات السلطنة، مفيداً أن الحملة الجديدة تأتي متزامنة مع الإجراءات التي اتخذتها السلطنة للتخفيف من الآثار السلبية لتوقف العديد من الأنشطة السياحية أثناء جائحة كورونا

وأفاد أن الحملة يشارك فيها 13 فندقا ومنتجعا موزعين على ثلاث باقات رئيسية للإقامة هي باقة ” استجم ” وباقة ” استرخِ ” وباقة ” استمتع ” وتستمر العروض حتى نهاية شهر أكتوبر القادم، ويقدم كل فندق العديد من المزايا والخدمات السياحية الإضافية التي تم تصميمها لتتناسب مع مختلف الأذواق والاحتياجات للزوار من الأفراد والعائلات، كما تشمل الباقات إقامة مجانية لطفلين دون الـ 12 سنة تضم وجبة الإفطار, بالإضافة إلى عروض حصرية لعدد من الأنشطة الترفيهية والجولات السياحية لإضفاء تجربة سياحية ممتعة

وتوقع مدير الأصول في مجموعة عُمران أن تلقى الحملة إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين أفرادا وعائلات للاستفادة مما نقدمه من عروض حصرية ومميزة خاصة بعد استئناف تشغيل المرافق الفندقية والمناشط الأخرى في الوقت الذي يتطلّع فيه الكثيرون لقضاء إجازة مميزة وتجربة فريدة داخل السلطنة، مبيناً أنه تم استيفاء جميع الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة في جميع الفنادق والمنتجعات المشاركة، مؤكدًا الحرص على تحقيق هذا المبتغى على أكمل وجه ليقضي الزوار تجربة سياحية مثرية وآمنة

ويأتي توقيت الحملة تزامنا مع فتح مناشط مختلف القطاعات بغية تسريع وتيرة تعافيها وتعزيزا لعودتها لمسارها الطبيعي علاوة على الرغبة في تعظيم إسهامها في الناتج المحلي، وتعد فرصة لاستقطاب وتشجيع السياحة المحلية وحث الجمهور المستهدف على استكشاف التنوع الذي تحظى به السلطنة من خلال التجارب المقدمة في جميع الفنادق والمنتجعات المشاركة

وأوضح الحضرمي أن المجموعة استثمرت جميع الجهود والطاقات لاستقطاب اهتمام السائح المحلي من أفراد وأصدقاء وعائلات من خلال إبراز التجارب الفريدة التي يمكن الاستمتاع بها عند حجزهم للفنادق والمنتجعات المتنوعة، إضافة إلى تسويق الوجهات السياحية القريبة من هذه الفنادق سواء الطبيعية أو التراثية أو الثقافية

من جانبه، قال نائب الرئيس للشؤون الحكومية والمؤسسية بمجموعة عُمران قيس بن زاهر الحوسني: ” نتطلع أن تحقق هذه الحملة السياحية لمجموعة عُمران في عُمان أهدافها لتنشيط الحراك السياحي الداخلي بالسلطنة، ونشيد بجهود وزارة التراث والسياحة وشركاؤنا في القطاع في دفع عجلة التنمية السياحية وتعزيز المناشط السياحية المختلفة في البلاد”، مؤكداً أن لهذه الجهود دورًا محوريًا في عودة تعافي القطاع وتحفيز النمو السياحي في مختلف المواقع السياحية الحيوية بالسلطنة

وبين أن الحملة في عُمان حظيت على إقبالاً واسعًا منذ بداية انطلاقها حيث سجل عدد من أصول الضيافة الفندقية المشاركة في الحملة نسبة حجوزات مرتفعة على خدمات الإقامة بالإضافة إلى التجارب السياحية الأخرى المقدمة، مما أتاح الفرصة للمواطنين والمقيمين للاستمتاع بتجارب سياحية مثرية، مع الحرص على أن تطبق جميع الأصول الفندقية التابعة للمجموعة كل معايير واشتراطات الصحة والسلامة لضمان أن يحظى الزوار بإقامة آمنة ومميزة.