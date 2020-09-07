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الكويت تخلي سبيل 7 من مشاهير قضية غسيل الأموال

الكويت تخلي سبيل 7 من مشاهير قضية غسيل الأموال
http://almnatiq.net/?p=900785
المناطق_متابعات

أصدرت النيابة العامة في الكويت، اليوم الاثنين، حكمًا بإخلاء سبيل 7 من المشاهير والفاشينيستات الذين خضعوا للتحقيق بكفالة مالية عقب اتهامهم في قضية مشاهير غسيل الأموال. وتعد قائمة المشاهير الذين تم إخلاء سبيلهم هم: “مريم رضا، فرح الهادي، دانة الطويرش، حليمة بولند، يعقوب بوشهري، جمال النجادة، نهى نبيل وزوجها”؛ وذلك بعدما حققت النيابة العامة في الكويت، مع أول دفعة من المشاهير والفاشينيستات، المتهمين بتضخم أرصدتهم

وكانت قد كشفت وسائل إعلام محلية كويتية، إن النيابة وعن طريق وزارة الداخلية، أبلغت المتهمين أمس، بضرورة الحضور إلى أحد مراكز الشرطة، والحصول على ورقة (تكليف بالحضور) للتحقيق في تضخم أرصدتهم

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