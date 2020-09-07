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تقسيم الحضور ضمن مقترحات استكمال الدراسة في حال التعطل التقني

تقسيم الحضور ضمن مقترحات استكمال الدراسة في حال التعطل التقني
http://almnatiq.net/?p=900787
المناطق_الرياض

أبدى المعلمون والمعلمات جاهزيتهم القصوى لخوض التحدي، وتأكيد رغبتهم بالعودة إلى الميدان التعليمي، وإلتزامهم بالإجراءات الإحترازية، ووضعوا 8 مقترحات لتحقيق هذا الهدف. وتمثلت المقترحات بتقسيم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعتين، أو ثلاث مجموعات للحضور للفصل المدرسي بواقع ساعتين لكل مجموعة، وتحديد 3 فترات دوام تبدأ من 7 إلى 9، ومن 9 إلى 11، ومن 11 إلى الواحدة ظهرا، تقسيم الجدول الدراسي بواقع 3 حصص لكل معلم ومعلمة في كل فترة زمنية، و الالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل الصف، وألا يزيد كل صف بالفترة الدراسية على 15 طالبا بحسب الوطن

وتابع المعلومون مقترحاتهم بوضع عيادات طبية مجهزة بجوار كل صف دراسي، واستحداث قروب «واتسآب» للطلاب، وإضافة القائد المدرسي، والمشرف التربوي، والشرح للطلاب أول بأول، والمتابعة اليومية لهم، ورصد الحضور والغياب، والتي ستسهل الكثير في تجاوز المعوقات

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