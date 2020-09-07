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التدريب التقني: استيعاب أكثر من 241 ألف متدرب ومتدربة خلال الفصل الأول

التدريب التقني: استيعاب أكثر من 241 ألف متدرب ومتدربة خلال الفصل الأول
http://almnatiq.net/?p=900789
المناطق_واس

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمتدربين والمتدربات للعام التدريبي الحالي 1442هـ، حيث بلغ عدد المتدربين المستمرين في مختلف البرامج التدريبية من الجنسين للفصل التدريبي الأول 241,249 متدرباً ومتدربة، وبلغ إجمالي عدد المتدربين في مرحلة البكالوريوس بالكليات التقنية للبنين والبنات 11259 متدربا ومتدربة، فيما يبلغ عدد المتدربات بالكليات التقنية للبنات 30070 متدربة، في حين يصل عدد المتدربين في الكليات التقنية للبنين 134714 متدربا، وفي الكليات التقنية العالمية ومعاهد الشراكات الإستراتيجية التي يتم تشغيلها بالشراكة مع قطاع الأعمال يبلغ عدد المتدربين والمتدربات 27230 متدربا ومتدربة، ويصل عدد متدربي دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد 18704 متدربين، وفي المعاهد الأهلية العليا يبلغ عدد المتدربين والمتدربات 19272 متدربا ومتدربة .
وأوضح معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن رفع الطاقة الاستيعابية بمختلف البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة هذا العام يأتي ضمن خطط المؤسسة في التوسع الكمي والنوعي بتقديم التدريب التقني لعدد أكبر من أبناء وبنات الوطن، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل في مجالات نوعية وحيوية تواكب احتياج المشاريع التنموية بالمملكة، حيث عملت المؤسسة منذ وقت مبكر على الاستعداد لرفع طاقتها الاستيعابية من المتدربين والمتدربات الجدد في المنشآت التدريبية المنتشرة بمختلف مناطق المملكة، من خلال التوسع بتشغيل منشآت تدريبية جديدة في عدد من مناطق المملكة، مبيناً معاليه أنه تمّ هذا العام تدشين “كليتين رقميتين” للبنات في كلٍ من الرياض وجدة، تقدم العديد من التخصصات في مختلف مجالات تقنية المعلومات، كما تمّ تحول 11 فرع كلية تقنية إلى كليات مستقلة والتوسع في التخصصات التي تقدمها .
وأضاف الفهيد أن البنية التقنية المميزة التي تتمتع بها المؤسسة ساعدت في زيادة عدد المقبولين هذا العام، خاصةً في ظل تقديم المقررات النظرية حالياً “عن بُعد” من خلال مركز التدرب الإلكتروني بالمؤسسة .
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خطت خطوات جادة منذ وقت مبكر في تهيئة المنشآت التدريبية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا، وتوفير كافة الأدلة والبرتوكولات لمنسوبي المؤسسة من أعضاء الهيئة الإدارية والتدريبية والمتدربين والمتدربات، وكذلك تعزيز وتطوير البنية التقنية لمنصات التدرب الإلكتروني والخدمات المقدمة من خلال مركز التدرب الإلكتروني لديها.

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