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إزالة المباسط العشوائية في “عزيزية مكة”.. ورفع مخلفاتها

إزالة المباسط العشوائية في “عزيزية مكة”.. ورفع مخلفاتها
http://almnatiq.net/?p=900790
المناطق_مكة

ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، أزالت بلدية العزيزية بالعاصمة المقدسة المباسط العشوائية المُخالفة في مخطط النسيم بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي أنه تم إزالة المباسط العشوائية بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، مشيراً إلى رفع أكثر من 4 أطنان من المُخلَّفات، ومصادرة وإتلاف الأدوات المستخدمة في تحضير الشاي والقهوة، لافتاً الى أنَّ الجولات مستمرة على مدار الساعة في جميع الأحياء والمُخططات السكنية الواقعة في نطاق البلدية.

وأكَّد المالكي على متابعة الظواهر السلبية ومُخالفات البيع الغير نظامية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي بالعاصمة المقدسة.

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