ممثلاً لمنطقة الجوف..نادي طبرجل يُشارك بتصفيات بطولة أبطال المناطق لكرة السلة

المناطق_الجوف

يُشارك نادي طبرجل ممثلاً بفريق “كرة السلة” في تصفيات بطولة تأهيل أبطال المناطق للصعود للدرجة الأولى التي ستقام منافساتها على صالة وزارة الرياضة بالرياض.

ويستهل الفريق أولى مواجهاته مع فريق الزيتون يوم الأربعاء المقبل ،ويواجه أيضا فرق الشباب والهداية ورضوى في البطولة التي تستمر 9 أيام.

وأكد رئيس نادي طبرجل محمد الشراري جاهزية الفريق للتصفيات للظهور بمظهر مشّرف والصعود -بإذن الله- للدرجة الأولى مشيراً إلى أن فريق طبرجل هو الممثّل الوحيد لمنطقة الجوف في البطولة، متمنياً التوفيق للاعبيه وتقديم نتائج مميزة تتوّج بالصعود.

من جهة أخرى ‏غادر الفريق الأول لكرة السلة مدينة جدة اليوم متجها الى الرياض بعد إنتهاء معسكرة الإعدادي قبل إنطلاق بطولة المملكة لأبطال المناطق المؤهلة للدرجة الأولى .