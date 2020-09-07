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إعصار “هايشن” يضرب كوريا الجنوبية

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إعصار “هايشن” يضرب كوريا الجنوبية

إعصار “هايشن” يضرب كوريا الجنوبية
http://almnatiq.net/?p=900806

ضرب إعصار “هايشن” القوي كوريا الجنوبية اليوم بعدما اجتاح جنوب اليابان.
وتسبب الإعصار بإلغاء مئات رحلات الطيران وبانزلاقات أرضية وتحطم الأشجار والإشارات المرورية في مدينة بوسان الكورية الجنوبية ومحيطها بينما غرقت الشوارع بالمياه وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل.
وتحرّك “هايشن” باتّجاه الجانب الشرقي من شبه الجزيرة ليمر فوق بحر اليابان بعدما تراجعت قوّته المدمرة، لكنه واصل حمل رياح معه بلغت سرعتها 126 كلم في الساعة.
وكان من المتوقع أن يصل هايشن إلى البر مجددًا في شونغجين في منطقة شمال هامغيونغ في كوريا الشمالية حوالي منتصف الليل، وفقًا لتوقعات إدارة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية.

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