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أردوغان والسراج.. زيارة لها سوابق و”صورة بلا تصريحات”

أردوغان والسراج.. زيارة لها سوابق و”صورة بلا تصريحات”
http://almnatiq.net/?p=900809
المناطق - الرياض

في تأكيد جديد على سياساته المعروفة، تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمواصلة بلاده دعمها لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس الليبية.

التعهد “المتوقع” جاء خلال “لقاء مغلق” في إسطنبول، وفق ما أعلنت الرئاسة التركية، والهدف مناقشة أخر تطورات الوضع في ليبيا، بالتزامن مع اجتماع الحوار الليبي الذي تستضيفه مدينة بوزنيقة المغربية.

ونشرت صورة لأردوغان والسراج على موقع الرئاسة. ولم يدل أي منهما بتصريح للصحفيين، بحسب ما أوردت “فرانس برس”.

وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان أكد خلال الاجتماع أن تركيا ستواصل تضامنها مع حكومة السراج.

وتتابعت خلال الفترة الأخيرة زيارات تختصر تفاصيل علاقة السراج وأردوغان، وما يراه البعض تبعية لأنقرة، حيث لا ينهي الأول زيارة لتركيا حتى يبدأ بأخرى جديدة.

وهذه الجولات المكوكية التي بدأت منذ أواخر العام الماضي يمكن استعراضها كما يلي..

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