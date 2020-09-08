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برشلونة يسترضي ميسي ويعرض 80 مليون يورو لضم “صديقه”

برشلونة يسترضي ميسي ويعرض 80 مليون يورو لضم “صديقه”
http://almnatiq.net/?p=900825
المناطق - الرياض

بعد قرار ليونيل ميسي البقاء في برشلونة الإسباني وعدم تصعيد أزمته معه إلى القضاء، كشفت تقارير صحفية محلية أن النادي الكتالوني يحاول استرضاء النجم الأرجنتيني بالتعاقد مع مواطنه وصديقه لاوتارو مارتينيز خلال الصيف الجاري.

وفتح وكيل أعمال مهاجم إنتر ميلان الإيطالي بالفعل قنوات اتصال مع مسؤولي برشلونة، وفقا لصحيفة “سبورت” الرياضية الإسبانية التي أكدت أنه سيلتقي ممثلي النادي خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة الصفقة التي سعى إليها برشلونة طويلا.

وهناك شرط جزائي في عقد مارتينيز (23 عاما) مع إنتر بقيمة 111 مليون يورو، إلا أن برشلونة أبدى استعداده لدفع 80 مليونا لفك الارتباط بين اللاعب وناديه.

وحسب “سبورت”، فإن المدير الفني لبرشلونة رونالد كومان وضع بديلا لمارتينيز في حال لم تفلح مساعي النادي في التعاقد معه، هو الهولندي ممفيس ديباي مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي.

وينتهي عقد اللاعب الدولي مع ناديه في نهاية الموسم المقبل، ودخل الطرفان بالفعل مفاوضات لتمديده، إلا أنه يمكن أن يكون متاحا مقابل 30 مليون يورو، وفقا للصحيفة.

وخرج برشلونة مؤخرا، ولو بشكل مؤقت، من أزمة قائد الفريق ونجمه الأبرز ميسي، الذي قرر البقاء في صفوف الفريق للموسم المقبل بعد فشل محاولاته للرحيل مجانا خلال الصيف الجاري.

وكانت تقارير صحفية سابقة أكدت أن ضم مارتينيز كان أحد مطالب مواطنه ميسي، الذي ضاق ذرعا بفشل إدارة برشلونة في تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، لتعويض تراجع مستوى بعض النجوم بسبب كبر أعمارهم.

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