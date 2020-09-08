الكشف عن أرخص الهواتف بمواصفات مميزة

المناطق - الرياض

كشفت الشركة الصينية ” AnTuTu” عن قائمة لأفضل الهواتف من ناحية الأداء والأرخص سعرا.

واحتل المركز الأول الهاتف الصيني “Xiaomi Redmi Note 8 Pro” من فئة الأجهزة الذكية حتى سعر 1499 يوان (حوالي 220) دولار.

وأكد خبراء الشركة أن المعالج من نوع “MediaTek Helio G90T” الموجود في الهاتف يدعم معظم الألعاب ثلاثية الأبعاد الحديثة.

وأشاروا إلى وجود كاميرا خلفية بدقة 64 ميغابيكسل، وهو أمر نادر بالنسبة لجهاز سعره لا يتعدى 250 دولار.

وشملت القائمة أيضا الهواتف التالية:

Redmi 9

Redmi K30 5G

Honor 9X

Redmi K30i 5G

Redmi 10X 5G

Honor Play 4T Pro

Redmi K30

Vivo Y5s