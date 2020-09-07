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فيديو.. استسلام عشرات الحوثيين بجبهة الصبايغ ومصرع قائدها

فيديو.. استسلام عشرات الحوثيين بجبهة الصبايغ ومصرع قائدها
http://almnatiq.net/?p=900828
المناطق - الرياض

أظهر مقطع فيديو لحظات استسلام مجاميع تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة الصبايغ شرق محافظة الجوف، شمالي اليمن.

ويظهر المقطع الذي نشره مركز سبأ الإعلامي، الاثنين، مجاميع من مقاتلي الميليشيا الحوثية وهم يسلمون أنفسهم على وقع تقدمات الجيش اليمني مسنودا بالمقاومة والقبائل وطيران تحالف دعم الشرعية، في جبهات الجوف.

وحسب المركز، فإن 27 مسلحاً حوثياً سلموا أنفسهم، بعد فرض الحصار عليهم في جبهة الصبايغ، كما سقط أكثر من 20 عنصرا حوثياً قتلى في ذات الجبهة.

كما يظهر الفيديو بعض الجرحى الحوثيين وأفراد الجيش الوطني يقومون بإسعافهم.

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