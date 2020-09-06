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أكثر من 36 ألف مستفيد من خدمات مستشفى وادي الدواسر خلال النصف الأول من 2020

أكثر من 36 ألف مستفيد من خدمات مستشفى وادي الدواسر خلال النصف الأول من 2020

منطقة الرياض

أكثر من 36 ألف مستفيد من خدمات مستشفى وادي الدواسر خلال النصف الأول من 2020

أكثر من 36 ألف مستفيد من خدمات مستشفى وادي الدواسر خلال النصف الأول من 2020
http://almnatiq.net/?p=900852
شاجع الدوسري -الرياض :

كشفت ” صحة الرياض” أن المستشفى العام بمحافظة وادي الدواسر، قدم خلال النصف الأول من العام 2020 ، خدماته لنحو 36.644 ألف مريضاً راجعوا قسم الاسعاف والعيادات الخارجية.
وبلغ عدد من استفادوا من خدمات الطوارئ والإسعاف 24.979 ألف مريضاً ، كما بلغ إجمالي عدد المرضى الذين راجعوا العيادات الخارجية للمستشفى 11.665 ألف مريضاً، فيما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوى 2848 جلسة.
وأضافت ” صحة الرياض” أن حالات التنويم بلغت 2660 مريضاً بمختلف الأقسام والتخصصات الطبية، صرف من خلالها 92.673 ألف وصفة من الصيدلية، فيما بلغت عدد جلسات العلاج الطبيعي 3792، وبلغ عدد المتبرعين بالدم لقرابة 1722 متبرعاً.
وأجرى المستشفى العام 605 عملية جراحية، شملت 110 عملية لجراحة اليوم الواحد، وبلغت العمليات القيصرية 221 ، وسجلت 542 حالة ولادة طبيعية، فيما بلغ مجموع الفحوصات المخبرية لأكثر من 42.100 ألف فحصاً مخبرياً، وبلغ عدد الفحوصات الإشعاعية 10.665 ألف فحصاً إشعاعيًا .

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