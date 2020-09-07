أمير جازان يعزي الشيخ خمج بوفاة والده

جازان -فضه عطيف:

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته إلى الشيخ موسى خمج أمام وخطيب جامع الأميرة صيته بمدينة جيزان ورئيس لجنة الزواج الجماعي بالمنطقة والشيخ علي خمج رجل الاعمال ، في وفاة والدهما -رحمه الله – إثر معاناة مع المرض.

وسأل سمو أمير منطقة جازان -المولى عز وجل -أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، فيما أعرب الشيخ موسى خمج والشيخ علي خمج وكافة أفراد أسرة الفقيد عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف مصابهم الأليم، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.