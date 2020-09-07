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بلدية وسط الدمام: إزالة ١٨ مبنى آيل للسقوط في عدد من أحياء الدمام

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بلدية وسط الدمام: إزالة ١٨ مبنى آيل للسقوط في عدد من أحياء الدمام

بلدية وسط الدمام: إزالة ١٨ مبنى آيل للسقوط في عدد من أحياء الدمام
http://almnatiq.net/?p=900857
الدمام - المناطق

أزالت بلدية وسط الدمام ١٨ مبنى آيل للسقوط، ضمن سعيها لإزالة المنازل المهجورة والآيلة للسقوط والتي تسبب خطرا على المارة والمنازل المجاورة.

وأفاد رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري بأن البلدية قد أزالت ١٨ مبنى من أصل 26 مبنى تم حصرها مسبقا في عدد من الأحياء السكنية، بوسط الدمام، والتي تم معاينتها والموافقة على هدمها من قبل اللجنة العليا للمباني الآيلة للسقوط والمكونة من بلدية وسط الدمام، إمارة المنطقة الشرقية، وشرطة المنطقة الشرقية، الدفاع المدني، وفرع وزارة المالية، وفرع الهيئة العامة السياحة والتراث الوطني، والاتصالات السعودية، وشركة الكهرباء، ومديرية المياه، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة، مشيرا الى أن أعمال الإزالة تمت بعد استيفاء كافة الشروط اللازمة والمعتمدة من قبل اللجنة العليا، حيث تم إنذار أصحاب العقارات وإعطائهم مهلة لمراجعة البلدية.

وأشار بأنه تم إزالة ٦ مباني من قبل مالكيها والذين تجاوبوا مع إشعارات البلدية، حيث تم التنسيق معهم وإنهاء كافة إجراءاتهم النظامية المتعلقة بالهدم.

وقال المهندس عبد الله الشمري بأنه تم إنذار أصحاب العقارات وإعطائهم مهلة حسب الأنظمة والتعليمات، لمراجعة البلدية، ووضع إشعارات على تلك المنازل تمهيدا لإزالتها، حيث تم استكمال كافة الإجراءات وفصل الخدمات من كهرباء ومياه، لافتا الى أن قرار إزالة هذه المباني يأتي لما تشكله من ضرر وخطورة على سكان المباني المجاورة وإساءة استغلالها من قبل ضعاف النفوس والعابثين بالأمن ومخافة انهيارها على المارة، ولما تمثله من تشويه للمنظر العام.

وأكد الشمري بأن البلدية من خلال اللجنة ماضية في جهودها من خلال تحديد وحصر المباني الآيلة للسقوط والتنسيق مع ملاكها بضرورة إزالتها كونها تشكل خطرا على الأهالي خاصة المجاور والتي تعتبر سببا في تجمع المخلفات والنفايات والقوارض ولما لها من تأثير سلبي وتشوية للمنظر العام .

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