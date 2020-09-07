نائب أمير جازان يتفقد المستشفى الجامعي بجامعة جازان

جازان - فضة عطيف

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، بجولة تفقدية للمستشفى الجامعي بجامعة جازان ، وذلك ضمن الجولات التي يقوم بها لمختلف القطاعات بالمنطقة.

واستمع سموه لشرح من مدير الإدارة العامة للمشاريع المهندس محمد الحكمي عن المستشفى الذي يقام على مساحة إجمالية تبلغ 160 ألف متر مربع، تبلغ المساحة البنائية للمستشفى منها 83 ألف متر مربع ، وبطاقة سريرية تبلغ “300” سرير , مطلعاً على سير أعمال تجهيز المستشفى الجامعي.

وتجول سمو نائب أمير جازان على العيادات وغرف التنويم وأقسام الطوارئ والعناية المركزة ، مستمعاً من مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى لشرح عنها وعن المستشفى الذي يضم أكثر من 120 عيادة تخصصية ودقيقة ومساندة وعامة.

وأكد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز أهمية الإسراع في انجاز مثل هذا المشروع الذي يعد منجزاً تنموياً يرتقي بالخدمات الطبية للمنطقة ، موجهاً بأهمية تضافر الجهود بين جامعة جازان ممثلة بمعالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني وصحة جازان ممثلة بمديرها العام عبدالرحمن بن دبي الحربي وتفعيل المزيد من الشراكات والعمل التكاملي بين الجامعة وصحة جازان لتوفير كل ما يسهم في تعزيز وتطوير القطاع الصحي.

ونوه بدور الجامعة في تقديم الدعم والإسناد المبكر لمبادرات وجهود وزارة الصحة ممثلة في صحة جازان في مواجهة جائحة كورونا منذ بدايتها، منوهاً بما تحتضنه الجامعة من كوادر طبية وصحية وطنية شابة مؤهلة في مختلف التخصصات الطبية والصحية ، أسهمت وتسهم بشكل فعال في تنمية وخدمة القطاع الصحي بالمنطقة.

حضر الجولة وكيل إمارة منطقة جازان المكلف الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز بن القصيبي، ووكلاء الجامعة.