احدث الأخبار

نائب أمير جازان يتفقد المستشفى الجامعي بجامعة جازان
منطقة جازان
 نائب أمير جازان يتفقد المستشفى الجامعي بجامعة جازان
منطقة جازان
 بلدية وسط الدمام: إزالة ١٨ مبنى آيل للسقوط في عدد من أحياء الدمام
المنطقة الشرقية
 نائب أمير جازان يتفقد سير العمل بمشروع المستشفى التخصصي بجازان..
منطقة جازان
 أكاديميون: التعليم عن بعد خيار استراتيجي يخفض التكاليف ويعزز ذاتية التعلم
المنطقة الشرقية
 مدير تعليم تبوك: توجيهات الوزارة تستشرف رحلة التعليم عن بعد كثقافة تعليمية مستقبلية
منطقة تبوك
 رضا المستفيد بين تطلعات المنظمات وتحديات القياس ” محاضرة لــــمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بالشرقية
المنطقة الشرقية
 أمير جازان يعزي الشيخ خمج بوفاة والده
منطقة جازان
 أكثر من 36 ألف مستفيد من خدمات مستشفى وادي الدواسر خلال النصف الأول من 2020
منطقة الرياض
 التسوية الودية بعمل الخبر يحقق المركز الأول
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة مكة يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
 نائب أمير مكة يستعرض سير الخطط الاستراتيجية لخدمات المياه والصرف الصحي بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
نائب أمير جازان يتفقد المستشفى الجامعي بجامعة جازان

نائب أمير جازان يتفقد المستشفى الجامعي بجامعة جازان

منطقة جازان
نائب أمير جازان يتفقد المستشفى الجامعي بجامعة جازان

نائب أمير جازان يتفقد المستشفى الجامعي بجامعة جازان

منطقة جازان
بلدية وسط الدمام: إزالة ١٨ مبنى آيل للسقوط في عدد من أحياء الدمام

بلدية وسط الدمام: إزالة ١٨ مبنى آيل للسقوط في عدد من أحياء الدمام

المنطقة الشرقية
نائب أمير جازان يتفقد سير العمل بمشروع المستشفى التخصصي بجازان..

نائب أمير جازان يتفقد سير العمل بمشروع المستشفى التخصصي بجازان..

منطقة جازان

نائب أمير جازان يتفقد المستشفى الجامعي بجامعة جازان

نائب أمير جازان يتفقد المستشفى الجامعي بجامعة جازان
http://almnatiq.net/?p=900861
جازان - فضة عطيف

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، بجولة تفقدية للمستشفى الجامعي بجامعة جازان ، وذلك ضمن الجولات التي يقوم بها لمختلف القطاعات بالمنطقة.
واستمع سموه لشرح من مدير الإدارة العامة للمشاريع المهندس محمد الحكمي عن المستشفى الذي يقام على مساحة إجمالية تبلغ 160 ألف متر مربع، تبلغ المساحة البنائية للمستشفى منها 83 ألف متر مربع ، وبطاقة سريرية تبلغ “300” سرير , مطلعاً على سير أعمال تجهيز المستشفى الجامعي.
وتجول سمو نائب أمير جازان على العيادات وغرف التنويم وأقسام الطوارئ والعناية المركزة ، مستمعاً من مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى لشرح عنها وعن المستشفى الذي يضم أكثر من 120 عيادة تخصصية ودقيقة ومساندة وعامة.
وأكد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز أهمية الإسراع في انجاز مثل هذا المشروع الذي يعد منجزاً تنموياً يرتقي بالخدمات الطبية للمنطقة ، موجهاً بأهمية تضافر الجهود بين جامعة جازان ممثلة بمعالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني وصحة جازان ممثلة بمديرها العام عبدالرحمن بن دبي الحربي وتفعيل المزيد من الشراكات والعمل التكاملي بين الجامعة وصحة جازان لتوفير كل ما يسهم في تعزيز وتطوير القطاع الصحي.
ونوه بدور الجامعة في تقديم الدعم والإسناد المبكر لمبادرات وجهود وزارة الصحة ممثلة في صحة جازان في مواجهة جائحة كورونا منذ بدايتها، منوهاً بما تحتضنه الجامعة من كوادر طبية وصحية وطنية شابة مؤهلة في مختلف التخصصات الطبية والصحية ، أسهمت وتسهم بشكل فعال في تنمية وخدمة القطاع الصحي بالمنطقة.
حضر الجولة وكيل إمارة منطقة جازان المكلف الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز بن القصيبي، ووكلاء الجامعة.

 

روابط ذات صلة

نائب أمير جازان يتفقد المستشفى الجامعي بجامعة جازان

نائب أمير جازان يتفقد المستشفى الجامعي بجامعة جازان
نائب أمير جازان يتفقد سير العمل بمشروع المستشفى التخصصي بجازان..

نائب أمير جازان يتفقد سير العمل بمشروع المستشفى التخصصي بجازان..
أمير جازان يعزي الشيخ خمج بوفاة والده

أمير جازان يعزي الشيخ خمج بوفاة والده

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*