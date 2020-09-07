نائب أمير جازان يتفقد سير العمل بمشروع المستشفى التخصصي بجازان..

جازان - فضه عطيف؛

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، مشروع إنشاء المستشفى التخصصي الجاري العمل على تنفيذه جنوب مدينة جازان، وذلك من الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف القطاعات بالمنطقة.

واستمع سموه لشرح من مدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن بن دبي الحربي عن المستشفى الذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة القليلة القادمة بسعة سريرية تبلغ 500 سرير، ليضم جميع التخصصات الطبية بما فيها خمسة تخصصات طبية جديدة لا تتوافر بمستشفيات المنطقة الأخرى, ومركزاً لعلاج وغسيل الكلى بسعة 60 سريراً, وأقسام لجراحة اليوم الواحد, والعناية بالحالات الحرجة وعيادات خارجية يزيد عدد التخصصات الطبية بها عن 20 تخصصاً طبياً , وتنويم المرضى وتنويم النساء والولادة, وقسم الأطفال الذي يعد من أكثر الأقسام من الناحية التخصصية بين مستشفى الأطفال المماثلة , الذي من المتوقع أن يوفر عن اكتماله والبدء في تشغيله نحو 3500 فرصة عمل في مختلف الأعمال والتخصصات.

ووجّه الأمير محمد بن عبدالعزيز بضرورة بذل أقصى الجهود للإسراع بتنفيذ مشروع إنشاء المستشفى التخصصي بجازان ليقوم بدوره مع بقية مستشفيات في تقدم أفضل الخدمات أهالي المنطقة ، إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله -.

حضر الجولة وكيل إمارة منطقة جازان المكلف الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز بن القصيبي.