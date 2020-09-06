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“بائعة حائل” تصف شعورها بعد مكالمة “آل الشيخ”.. ومصور المقطع يوضح سبب التصوير

“بائعة حائل” تصف شعورها بعد مكالمة “آل الشيخ”.. ومصور المقطع يوضح سبب التصوير
http://almnatiq.net/?p=900888
المناطق - حائل

روت المواطنة “أم محمد” المعروفة إعلامياً بـ “بائعة حائل”، تفاصيل مكالمة رئيس ھیئة الترفيه تركي آل الشیخ معها، مشيرةً إلى أن حديثهمعها جعلها تعجز عن النوم من شدة الفرحة.

وقالت الباعة “أم محمد”، إن آل الشيخ تواصل معها بعد صلاة الفجر وعرض عليها تحقيق ما تريد، مبينةً أنه تكفل بسداد ديونها وتوفيرمطعم لها.

ولفتت في مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إلى أن مقطع الفيديو الذي صور لها وانتشر تحت عنوان “مقلب أنا جوعان”،زاد من رزقها وتفاعل الناس معها، موضحةً أن هذا الموقف لن تنساه للمصور.

بدوره أوضح مصور المقطع ويدعى عبدالله الرشيدي، أن الهدف من تصويره لـ “أم محمد” هو توصيل قصتها للجميع كونها تعطي المحتاج ، مشيراً إلى أنها تستحق كل خير.

 

 

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