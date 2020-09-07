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الأمير محمد بن عبدالعزيز يطلع على مشروع مركز طب الأسنان التخصصي

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نائب أمير جازان يتفقد سير العمل بمشروع المستشفى التخصصي بجازان..

منطقة جازان

الأمير محمد بن عبدالعزيز يطلع على مشروع مركز طب الأسنان التخصصي

الأمير محمد بن عبدالعزيز يطلع على مشروع مركز طب الأسنان التخصصي
http://almnatiq.net/?p=900892
جازان - فضة عطيف

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، على سير مشروع مركز طب الأسنان التخصصي بالمنطقة.
وذلك خلال استقباله مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالرحمن بن دبي الحربي وعدداً من منسوبي صحة جازان.
واستمع سموه خلال اللقاء لشرح مفصل من مدير عام صحة جازان ، ومدير مركز طب الأسنان التخصصي بالمنطقة الدكتور عبدالعزيز الزيلعي عن سير العمل بمشروع تطوير المركز والمراحل المنجزة من المشروع الذي يتكون من ثلاثة مباني رئيسية تقام على مساحة إجمالية تبلغ 3400 متر مربع ، تضم 50 عيادة للأسنان بالإضافة للعديد من الأقسام المساندة الأخرى.
ووجه سمو نائب أمير منطقة جازان بأهمية الإسراع في تنفيذ المشروع والقيام بجميع المهام والخدمات الصحية التي تقدمها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة عبر منظومة متكاملة من الخدمات والمنشآت الصحية والطواقم الفنية المؤهلة التي وفرتها القيادة الرشيدة لأبنائها المواطنين في مختلف المجلات الوقائية والعلاجية والتوعوية والتثقيفية وكل ما فيه الخير والفائدة ويعود بالنفع على الجميع في شتى المجالات.

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