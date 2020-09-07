احدث الأخبار

“هدف” يطلق قناة تواصل جديدة لخدمة عملائه عبر تطبيق “واتساب”
أبرز المواد
 النيابة العامة : صدور أحكام نهائية بحق ثمانية أشخاص مدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس روسيا الاتحادية
أبرز المواد
 المسرح الوطني يُعلن أسماء الفائزين بمسابقة “التأليف المسرحي”
أبرز المواد
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يطلع على مشروع مركز طب الأسنان التخصصي
منطقة جازان
 نائب أمير جازان يتفقد المستشفى الجامعي بجامعة جازان
منطقة جازان
 بلدية وسط الدمام: إزالة ١٨ مبنى آيل للسقوط في عدد من أحياء الدمام
المنطقة الشرقية
 نائب أمير جازان يتفقد سير العمل بمشروع المستشفى التخصصي بجازان..
منطقة جازان
 أكاديميون: التعليم عن بعد خيار استراتيجي يخفض التكاليف ويعزز ذاتية التعلم
المنطقة الشرقية
 مدير تعليم تبوك: توجيهات الوزارة تستشرف رحلة التعليم عن بعد كثقافة تعليمية مستقبلية
منطقة تبوك
 رضا المستفيد بين تطلعات المنظمات وتحديات القياس ” محاضرة لــــمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بالشرقية
المنطقة الشرقية
 أمير جازان يعزي الشيخ خمج بوفاة والده
منطقة جازان
“هدف” يطلق قناة تواصل جديدة لخدمة عملائه عبر تطبيق “واتساب”

“هدف” يطلق قناة تواصل جديدة لخدمة عملائه عبر تطبيق “واتساب”

أبرز المواد
النيابة العامة : صدور أحكام نهائية بحق ثمانية أشخاص مدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي

النيابة العامة : صدور أحكام نهائية بحق ثمانية أشخاص مدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس روسيا الاتحادية

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس روسيا الاتحادية

أبرز المواد
المسرح الوطني يُعلن أسماء الفائزين بمسابقة “التأليف المسرحي”

المسرح الوطني يُعلن أسماء الفائزين بمسابقة “التأليف المسرحي”

أبرز المواد

“هدف” يطلق قناة تواصل جديدة لخدمة عملائه عبر تطبيق “واتساب”

“هدف” يطلق قناة تواصل جديدة لخدمة عملائه عبر تطبيق “واتساب”
http://almnatiq.net/?p=900902
المناطق - الرياض

استمرارًا في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين والتفاعل الفوري مع استفساراتهم وملاحظاتهم؛ أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) قناة تواصل جديدة مع عملائه، للتواصل معهم وخدمتهم عبر تطبيق “واتساب” من خلال الرقم 96692002030+.

ويتم من خلال هذه القناة، استقبال استفسارات وملاحظات العملاء عبر رقم “الواتساب” حول برامج وخدمات دعم التدريب والتوظيف والتمكين التي يقدمها الصندوق لكافة عملائه، ومساعدتهم في الاستفادة من تلك البرامج والخدمات.

وتتميز الخدمة بسهولة ويُسر استخدامها والاستفادة منها، وإمكانية كتابة العميل لاستفساره، ثم إرساله عبر الخدمة، حيث سيتولى فريق خدمة العملاء التعامل مع طلب العميل خلال أيام و أوقات العمل الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحا الى 11:00 مساء، وإفادته.

وتهدف الخدمة، إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين والتفاعل المباشر معهم، ومعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجههم وتمنع استفادتهم من برامج وخدمات الصندوق.

وجدد “هدف” ترحيبه باستقبال استفسارات وملاحظات عملائه عبر قنوات التواصل المتوفرة، وهي حساب خدمة العملاء على تويتر @Hrdf_Care، ورقم مركز الاتصال 920020301 أو الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa بالإضافة إلى خدمة الواتساب 966920020301+.

روابط ذات صلة

النيابة العامة : صدور أحكام نهائية بحق ثمانية أشخاص مدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي

النيابة العامة : صدور أحكام نهائية بحق ثمانية أشخاص مدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي
خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس روسيا الاتحادية

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس روسيا الاتحادية
المسرح الوطني يُعلن أسماء الفائزين بمسابقة “التأليف المسرحي”

المسرح الوطني يُعلن أسماء الفائزين بمسابقة “التأليف المسرحي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*