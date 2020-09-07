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أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لجمعية التنمية الأسرية بالمنطقة

أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لجمعية التنمية الأسرية بالمنطقة

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أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لجمعية التنمية الأسرية بالمنطقة

أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لجمعية التنمية الأسرية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=900908
تبوك - علي العميري
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، في مكتبه بالإمارة، اليوم، على التقرير السنوي لإنجازات وأعمال جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة , قدمه رئيس مجلس إدارة الجمعية جمال بن سداد الفاخري.
وفِي بداية اللقاء نوه سموه بما تلقاه الجمعيات الأسرية بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمين -حفظهما الله – مؤكداً سموه على الدور الفعال والهام للجمعية وأهمية تفاعل الجمعية مع المجتمع وأن يشعر المواطن بقرب الجمعية منه خصوصاً في الأزمات وان يكون المجتمع مدرك لدور الجمعيات ومدى الاستفادة من خدماتها.
عقب ذلك, قدم الفاخري, شرحًا موجزًا عن إنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية والتي استفد منها أكثر من 40 ألف مستفيد ومستفيدة  , في حين بلغت عدد المبادرات والبرامج الأسرية 12 مبادرة و48 برنامج بالإضافة إلى توقيع 4 اتفاقيات تعاون وشراكة جديدة مع جهات مختلفة , وتحقيق نسبة 57% في مبادرة المصالحة الأسرية  , وهي مبادرة بالتعاون مع محكمة الأحوال الشخصية بتبوك لتقديم خدمة المصالحة الأسرية للمتخاصمين قبل دخولهما على القاضي.
وأعرب سمو أمير المنطقة عن شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة الجمعية ولجميع العاملين فيها على هذه الجهود المباركة, سائلاً الله عز وجل مزيدا من العون والنجاح في سبيل ما يقدمونه من أعمال خيرية وجهود ملموسة بناءة .
 من جهته أعرب الفاخري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك لدعمه المتواصل لأنشطة الجمعية، وحرصه على استمرار عطاء الجمعية واستدامة أثرها, موكداً على رسالة الجمعية بتقديم برامج وخدمات نوعية في مجال التنمية الأسرية بشراكات مجتمعية وكوادر متخصصة في بيئة عمل أمنة ومحفزة للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار الأسري ورفع الوعي المجتمعي .

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