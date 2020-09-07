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أمير تبوك يستقبل رئيس الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل رئيس الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بالمنطقة

منوعات
أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لجمعية التنمية الأسرية بالمنطقة

أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لجمعية التنمية الأسرية بالمنطقة

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أمير تبوك يستقبل رئيس الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل رئيس الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=900912
تبوك - فايز السميري
استقبل  صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الرئيس الفخري للجمعية الخيرية للعمل التطوعي بالمنطقة , بمكتبه بالإمارة اليوم, رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك محمد بن عبدالعزيز العوده.
واطلع سموه في بداية اللقاء على التقرير النصف سنوي للجمعية قدمه رئيس المجلس, الذي ضم إنجازات الجمعية ممثلة بالفرق التطوعية على مستوى المنطقة والتي تعمل تحت مظلتها البالغ عددها ٣٥ فريق  وتضم أكثر من  24 ألف متطوع ومتطوعة بالإضافة إلى ما قدمته الجمعية من برامج تطوعية ومبادرات نوعية  منها : الثقافية والاجتماعية والصحية , والتي بلغت 81 برنامج ومبادرة بإجمالي عدد ساعات تطوعية بلغ أكثر من 174 ألف ساعة تطوعية , استفاد منها ما يتجاوز الـ 94  ألف مستفيد ومستفيدة.
وأشاد سموه  بجهود الفرق التطوعية بالمنطقة  ، مؤكداً سموه  حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على دعم الأعمال التطوعية لما لها من أثر إنساني واجتماعي راسخ.
 موكداً سموه أهمية العمل التطوعي من خلال تقديم المساعدة للأخرين،كما أكد سموه على أن يكون للجمعية دور أكبر في مجال التوعية بأعمالها ، باعتبار أعمالها أكثر فعالية وتأثير على المجتمع.
من جانبه قدم العوده شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على توجيهاته ودعمه ومتابعته لأعمال الجمعية منذ تأسيسها للقيام بعملها على أكمل وجه .

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