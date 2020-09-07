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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=900933
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت، الذي حضر لتوديع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.
وثمن معاليه الجهود الطيبة التي بذلها السفير في توثيق وتعزيز علاقات التعاون بين المملكة وفرنسا، متمنياً له دوام التوفيق.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام القين.

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