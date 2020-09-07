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النصر ينفي مفاوضة الحلافي للمولد والقرني

النصر ينفي مفاوضة الحلافي للمولد والقرني
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المناطق - متابعات

نفت إدارة نادي النصر، الإثنين، مفاوضة عبدالرحمن الحلافي المشرف العام على كرة القدم في النادي، لفهد المولد وفواز القرني ثنائي فريق الاتحاد.
وأوضحت إدارة النادي العاصمي في بيان رسمي أن حقيقة ما حدث في هذا الشأن هو اتصال قبل شهر تقريباً بين صفوان السويكت رئيس النادي ونظيره أنمار الحائلي رئيس الاتحاد عن إمكانية التفاوض بين الإدارتين بشأن انتقال أو إعارة لاعبين من نادي الاتحاد إلى النصر استناداً لطرق التفاوض القانونية وفق المادة (الثالثة والثلاثين الفقرة الخامسة) من لائحة الاحتراف.
وبحسب بيان نادي النصر، أجل الرئيس الاتحادي دراسة هذا الأمر والرد بشأنه، وبعد مباراة الاتحاد الأخيرة، تقابل عبدالرحمن الحلافي المشرف العام على كرة القدم مع أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد وتكرر الحديث في ذات الموضوع.
وأضاف النصر في بيانه:” النادي في هذا الإيضاح لا يغفل رصده لكل من اتهم النادي ومسؤوليه، وأساء عبر وسائل الإعلام بلا إثبات، والإدارة القانونية بالنادي رصدت ما صدر من بعض الإعلاميين من تأكيد لهذا الاتهام وبدأت بالإجراءات القانونية تجاه مخالفتهم وفق ما نصت عليه الأنظمة “.

 

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