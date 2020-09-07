احدث الأخبار

أمير القصيم يطلع على مؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية
منطقة القصيم
 نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف يزور الوحدات الميدانية المرابطة بالحد الجنوبي
أبرز المواد
 النصر ينفي مفاوضة الحلافي للمولد والقرني
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة
أبرز المواد
 المملكة تشارك في القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحصد جائزة و7 شهادات تميز
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الفوزان
منطقة القصيم
 أمير القصيم يكرم مكونات التجمع الصحي المتميزة في برنامج معدل قياس الرضا بوزارة الصحة
منطقة القصيم
 “مسام” ينتزع 1,353 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر
أبرز المواد
 أمير الشرقية : القيادة حريصة على استمرارية العملية التعليمية وتطويرها
المنطقة الشرقية
 أمير تبوك يستقبل رئيس الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بالمنطقة
منطقة تبوك
 أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لجمعية التنمية الأسرية بالمنطقة
منطقة تبوك
 “هدف” يطلق قناة تواصل جديدة لخدمة عملائه عبر تطبيق “واتساب”
أبرز المواد
أمير القصيم يطلع على مؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية

أمير القصيم يطلع على مؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية

منطقة القصيم
نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف يزور الوحدات الميدانية المرابطة بالحد الجنوبي

نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف يزور الوحدات الميدانية المرابطة بالحد الجنوبي

أبرز المواد
النصر ينفي مفاوضة الحلافي للمولد والقرني

النصر ينفي مفاوضة الحلافي للمولد والقرني

أبرز المواد
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة

أبرز المواد

أمير القصيم يطلع على مؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية

أمير القصيم يطلع على مؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية
http://almnatiq.net/?p=900939
المناطق - بريدة

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بقاعة الاجتماعات بالإمارة ، على عرض مؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية بالمنطقة ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير مكتب تحقيق الرؤية بإمارة المنطقة ياسر العجلان ، ومدير إدارة تقنية المعلومات بالإمارة صالح الرسي .


وشاهد سموه معدل قياس رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية على مستوى المناطق وقياس معدل الرضا حسب القطاعات ومنها قطاع الأعمال والتجارة والتعليم والتنمية الاجتماعية ، وما حققته المنطقة في مجال تطوير أداء جميع الإدارات وفق مؤشرات قياس.


وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل : تواجه بلادنا كما هو حال بقية البلدان الأخرى آثار جائحة كورونا الاقتصادية ، وعلينا مضاعفة الجهود ومسابقة الزمن لتحقيق التميز ومتابعة قياس الرضا لدى المواطنين والمقيمين في منطقة القصيم ، لتحقيق أهداف الخطة التنموية للمنطقة بفاعلية وكفاءة وفق مؤشرات القياس المعتمدة.


وأكد على أهمية متابعة ومراقبة رفع كفاءة الأداء خصوصاً في ظروف جائحة كورونا وتداعياتها ، منوهاً بالنتائج التي حققتها مؤشرات قياس الأداء للجهات الحكومية التابعة لإمارة القصيم وفق أولوية الاحتياجات ، وتطوير بنية الخدمات الرقمية والتعاملات الالكترونية ، في عدة مجالات خدمية.


ووجه سموه بمواصلة تقييم الأداء ومراجعة الأعمال والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية المعنية ، مشيداً بتطور أداء الموظفين وإخلاصهم في إنجاز مهامهم وتنمية قدراتهم ومثابرتهم في تطوير الأداء ، وذلك بالتزامن مع تطوير الأنظمة الالكترونية.


ونوه سمو أمير منطقة القصيم بما وفرته القيادة – رعاها الله – لمتطلبات التنمية وتحقيق العيش الكريم للمواطنين والمقيمين بجميع أنحاء المملكة ، رغم تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية ، مؤكداً أنه على الجميع العمل على تحقيق الطموحات برفع الفاعلية والكفاءة وتحقيق أعلى مستويات التنسيق والتكامل وفق خطط استراتيجية استثنائية تراعي ظروف جائحة كورونا الاستثنائية، مشددًا على أهمية استثمار الموارد التعاونية المتاحة من قبل المنشآت الحكومية وأفراد المجتمع بالمنطقة.


يذكر أن الاجتماع قد ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها العديد من التوصيات والقرارات.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الفوزان

أمير القصيم يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الفوزان
أمير القصيم يكرم مكونات التجمع الصحي المتميزة في برنامج معدل قياس الرضا بوزارة الصحة

أمير القصيم يكرم مكونات التجمع الصحي المتميزة في برنامج معدل قياس الرضا بوزارة الصحة
أكثر من 20 فرصة استثمارية يتيحها مهرجان بريدة للتمور 

أكثر من 20 فرصة استثمارية يتيحها مهرجان بريدة للتمور 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*