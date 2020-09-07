نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف يزور الوحدات الميدانية المرابطة بالحد الجنوبي

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التقى معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، خلال زيارته للوحدات المرابطة بالحد الجنوبي، قادة الوحدات الميدانية ومنسوبي القوات المسلحة وقوات التحالف المشاركين في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

ونقل معاليه خلال اللقاء تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ.

واطلع معالي الفريق الأزيمع على موقف سير العمليات العسكرية ودعمها من قبل قيادة القوات المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مشيداً بالمواقف الشجاعة والبطولية للقوات المشتركة في الدفاع عن دينهم وملكهم ووطنهم، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تفخر وتعتز بجنود الوطن وحماته البواسل.

من جهتهم، أعرب الجنود المرابطون عن اعتزازهم بالدفاع عن الوطن، مؤكدين أنهم سيبقون درعاً حصيناً له حتى آخر لحظة من حياتهم.