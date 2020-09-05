ورشة عمل ( دراسة الجدوى) بغرفة أبها

تناولت الورشة شرح مفصل عن مفهوم دراسة الجدوى وطرق عمل دراسة الجدوى التفصيليّة للمشروع ومراحل دراسة الجدوى للمشروع وما يترتب عليه من خطوات تحضيرية ، مع توضيح درجات المخاطرة بالمشروعات مع شرح أمثلة على ذلك ، والفرق بين المشروع الفردي والكلي والدراسات التسويقية للمنتجات مع تقديم شرح لدراسة حجم الطلب الكلي . واختتمت الورشة بدراسة تحليلية للمشاريع الموجودة وسبب تعثرها.

من جانبه أكد الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران على أن الغرفة تولي اهتماما كبيراً بتنمية المرأةِ السعودية بمنطقة عسير، ولتحقيق هذا التوجُّهِ تمَّ تصميمُ برامجِ وفعاليات لتمكينِ المرأةِ، بالذاتِ في التعليمِ والعملِ، والحمدُ للهِ أنَّ المرأةَ السعوديةَ تتميَّزُ وتتفوَّقُ الآنَ في العملِ وفي التحصيلِ العلميِ، كما نَرى مشاركتَهَا المُتميَّزةِ في الفعاليات ، ونجاحَهَا في قطاعِ الأعمالِ، وفي قيادةِ الشركاتِ والبنوكِ، وفِي قيادةِ الجمعياتِ غيرِ الربحيةِ، وأضاف: هذا وقد أطلقت الغرفة عدة مبادرات وبرامج تهدف إلى توظيف المرأة و تحديد معوقات التمكين الاقتصادي والاجتماعي التي تواجههن، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين من أجل رفع الكفاءة في التعامل مع هذه المعوقات وتجاوزها، مع إتاحة إمكانية قياس مدى التقدم المحرز وتأثير المبادرات.