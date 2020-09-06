الجامعة الإسلامية تثقف الطلبة بحقوقهم الإلكترونية

نفذت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة في كلية اللغة العربية اليوم الاثنين لقاءً افتراضيا لتثقيف الطلبة بحقوقهم وواجباتهم الإلكترونية، خلال عملية التعليم عن بعد في ظل جائحة فيروس كورونا، عبر موقع الجامعة على الانترنت.

وشكر عميد الكلية أ.د.ماهر الرحيلي، سمو رئيس الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان ال سعود على جهوده في دعم العملية التعليمية في الجامعة عموما، والكلية خصوصا، وأن توجيهات سموه تؤكد على ضرورة تقديم كافة الجهود التعليمية والأنشطة الطلابية خلال عملية التعلم عن بعد في ظل الأوضاع الذي تمر به المملكة حاليا.

وأشار أ.د.الرحيلي إلى أن الكلية نظمت ضمن فعاليات الأسبوع الإرشادي للعام الجامعي ١٤٤٢هـ من خلال وحدة الإرشاد الطلابي محاضرة بعنوان “حقوق الطالب وواجباته الجامعية” وقدمها وكيل الكلية د.عبدالله العواجي، والذي تناولت حقوق الطالب وواجباته وذلك في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأبان أ.د.الرحيلي أن المحاضرة تناولت حقوق الطلبة إلكترونيا خلال التعلم عن بعد من حيث قيام الكلية بتوفير البيئة الدراسية المناسبة باستخدام البرامج الإلكترونية التي تستخدمها الجامعة لتعليم وتدريس الطالب، والحصول على المواد والخطط الدراسية إلكترونيا، وتمكين الطلبة من الحذف والإضافة والتأجيل والاعتذار إلكترونيا، والتزام أعضاء هيئة التدريب بمواعيد المحاضرات والساعات المكتبية إلكترونيا.

وأضاف أ.د.الرحيلي أن المحاضرة تناولت أيضا الواجبات التي يجب على الطلبة الإلتزام بها وهي الانتظام في الدراسة عن بعد، واحترام منسوبي الكلية خلال عملية التعلم الإلكتروني، واتباع القواعد والترتيبات التقنية المتعلقة بالمحاضرات افتراضيا، وعدم ارتكاب مخالفات قد تؤدي لاستبعاد الطلبة من الفصول الافتراضية.