صباح غدٍ الثلاثاء عبر الاتصال المرئي..غرفة القصيم تستعرض الفرص الاستثمارية في منطقة القصيم بالقطاع الزراعي والبلدي

تستعرض الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة القصيم في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وآليات الاستثمار في القطاع البلدي وذلك عبر لقاءاً مع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبد العزيز الرجيعي ومدير إدارة التسويق وخدمة المستثمرين بأمانة منطقة القصيم الأستاذ وليد الدوسري يوم غدٍ الثلاثاء عند الساعة الحادية عشرة صباحاً عبر الاتصال المرئي.

نائب أمين عام غرفة القصيم الأستاذ سليمان البديوي ذكر ذلك مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تسليط الضوء للمستثمرين من رجال وسيدات الأعمال على الفرص المتاحة مما يسهم نمو المشاريع التنموية والحيوية بالمنطقة تحقيقاً للتطلعات والرؤى المنشودة.

مؤكداً البديوي أن الغرفة تقوم بشكل دوري بدراسة الفرص المتاحة وإعداد التقارير والدراسات التي تهم المستثمرين مما يمكنهم من معرفة الفرص ودراسة السوق بما يسهم في رفع اقتصاديات المملكة.

مبيناً أن اللقاء سيتخلله عرض للفرص الاستثمارية وآلية الاستثمار في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية بالمنطقة وما تحتله القصيم من مكانةٍ اقتصادية عالية في القطاع الزراعي كونها سلة غذاء المملكة، إضافة إلى استعراض منصة بلدي وآليات الاستثمار بالقصيم.