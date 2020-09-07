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80 مبادرة توعوية نفذها مستشفى الملك خالد خلال جائحة فايروس “كورونا”

80 مبادرة توعوية نفذها مستشفى الملك خالد خلال جائحة فايروس “كورونا”

المنطقة الشرقية
صباح غدٍ الثلاثاء عبر الاتصال المرئي..غرفة القصيم تستعرض الفرص الاستثمارية في منطقة القصيم بالقطاع الزراعي والبلدي

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ورشة عمل ( دراسة الجدوى) بغرفة أبها

منطقة عسير

80 مبادرة توعوية نفذها مستشفى الملك خالد خلال جائحة فايروس “كورونا”

80 مبادرة توعوية نفذها مستشفى الملك خالد خلال جائحة فايروس “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=900962
المناطق - حفرالباطن

نفذ مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن 80 حملة ومبادرة توعوية ووقائية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد”COVID-19″ شملت الدوائر الحكومية والأسواق التجارية والمرافق العامة ومساكن العمال ، وقدم الفريق التوعوي بمستشفى الملك خالد مجموعة من الإرشادات والتعليمات الوقائية بأهمية الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات وغسل اليدين وتعقيمها وعدم المصافحة ، والتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين والحد من التجمعات في المكان الواحد بالإضافة إلى تقديم خدمة الفرز البصري مع توزيع المنشورات التوعوية بعدة لغات تضمنت مجموعة من الأسئلة الشائعة عن فيروس كورونا والإجابة عليها، وتأتي هذه الحملات انطلاقاً من دور صحة حفر الباطن لتثقيف أفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الوقائية وذلك بإتباع العادات الصحية السليمة حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.

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