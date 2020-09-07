أمانة الجوف تعيد سفلتة ١٣٣ ألف م٢ بشوارع مدينة سكاكا

المناطق - سكاكا

أنهت الإدارة العامة لصيانة الطرق والمرافق بأمانة منطقة الجوف أعمال صيانة الأسفلت والأرصفة وتركيب اللوحات الإرشادية في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة سكاكا.

وأوضح وكيل الأمين للتشغيل والصيانة المهندس أحمد بن موسى العيسى أن أعمال إعادة السفلتة خلال عام شملت ٦٥ ألف متر مربع كشط، و١٢ ألف متر مربع طبقتي اسفلت، و٢٣ ألف متر مربع طبقة اسفلت، فيما شملت الترقيعات السطحية والعميقة ٣٣ ألف متر مربع بالشوارع، أما صيانة الأرصفة فقد تم إنجاز أعمال البردورات على مساحة ١١٣٠٠ متر طولي، والانترلوك على ٩ آلاف متر مربع، وشملت أعمال الدهان ١٥ ألف متر مربع من الأرضيات وتم تركيب ٢٠ ألف من إشارات عيون القطط، وسيراميك على مساحة ٢٤ ألف متر مربع.

وأكد العيسى حرص الأمانة على صيانة الطرق والأرصفة دوريا وفق المواصفات المعتمدة، وتوفير اللوحات الإرشادية وجميع متطلبات الأمان والسلامة لمستخدمي الطرقات، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وفقا لتوجيهات سمو أمير منطقة الحوف ودعم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وبإشراف ومتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.