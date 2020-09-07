رئيس جامعة الملك خالد يصدر عددًا من قرارات التعيين والتكليف

أصدر معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مؤخرًا عددًا من قرارات التعيين والتكليف، وقد هنأ معالي رئيس الجامعة المعينين والمكلفين داعياً لهم بالتوفيق، وحاثًّا الجميع على مضاعفة الجهود.
وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور مفلح القحطاني أن قرارات التعيين والتكليف شملت:
تمديد تكليف الدكتور أحمد بن علي العضاضي بالعمل وكيلًا لكلية الأعمال للشؤون الأكاديمية.
تكليف الدكتورة سالمة بنت مصلح القحطاني بالعمل وكيلة لكلية اللغات والترجمة بشطر الطالبات.
تمديد تعيين الدكتور محمد بن يحيى أبوداهمة بالعمل وكيلًا لعمادة البحث العلمي للدعم الخارجي والشراكات البحثية.
تكليف الدكتور عبدالله بن محمد هتان بالعمل وكيلًا لعمادة شؤون الطلاب بفرع الجامعة في تهامة.
تكليف الدكتور عبدالرحمن بن محمد الحارثي بالعمل وكيلًا لعمادة الموارد البشرية لتطوير الموارد البشرية بالجامعة.
تكليف الدكتورة أمل بنت حسين آل مشيط بالعمل وكيلة لكلية المجتمع بخميس مشيط – شطر الطالبات.
تكليف الدكتور عبدالرحمن بن يحيى القرفي وكيلا لعمادة الموارد البشرية لتخطيط الموارد البشرية.
تمديد تكليف الدكتور سعيد بن محمد الشهراني بالعمل مشرفًا عامًا على الإدارة العامة لطلاب المنح.
تمديد تعيين الدكتورة فاطمة علي الزهراني وكيلة لمركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال – شطر الطالبات.
تمديد تكليف الدكتورة أضواء بنت علي الأحمري بالعمل مشرفة على وحدة المناهج والخطط.
تكليف الدكتورة خيرية بنت محمد آل حسن بالعمل مشرفة على قسم التاريخ بكلية العلوم الإنسانية – شطر الطالبات.
تكليف الدكتورة ندى بنت مقبل البيضاني بالعمل مشرفة على قسم الإدارة والإشراف التربوي – شطر الطالبات.
تكليف الدكتورة كاملة بنت علي آل مقبل بالعمل مشرفة على قسم الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة وأصول الدين – شطر الطالبات.
تكليف الدكتورة عائشة يحيى أبو سبعة بالعمل مشرفة على قسم السنة وعلومها بكلية الشريعة وأصول الدين – شطر الطالبات.
تكليف الدكتورة هند بنت سعد القحطاني بالعمل مشرفة على قسم الفقه بكلية الشريعة وأصول الدين – شطر الطالبات.
تمديد تكليف الدكتورة خديجة بنت عبود آل معدي بالعمل مساعدة للمشرف على وحدة التوجيه والإرشاد بعمادة شؤون الطلاب شطر الطالبات.
تكليف الدكتور يحيى بن حسن الفلقي بالعمل رئيسًا لقسم أمراض وجراحة العيون بكلية الطب.
تكليف الدكتور فريد بن فائع آل فائع بالعمل رئيسًا لقسم جراحة العظام بكلية الطب.
تمديد تكليف الدكتور محمد بن علي القرني بالعمل رئيسًا لقسم الفقه بكلية الشريعة وأصول الدين.
تكليف الدكتورة غيداء بنت علي العمري بالعمل رئيسة لقسم الاقتصاد المنزلي بكلية العلوم والآداب بمحايل عسير – شطر الطالبات.
تمديد تكليف الدكتور بدر بن راشد الغامدي بالعمل رئيسًا لقسم الطب الباطني بكلية الطب.
تمديد تعيين الدكتور فهد بن حسن آل هاشم بالعمل رئيسًا لقسم علم وظائف الأعضاء بكلية الطب.
تمديد تعيين الدكتور عوض بن سعيد آل صمغان بالعمل رئيسًا لقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب.
تكليف الدكتور عبدالعزيز بن عوض الأسمري بالعمل رئيسا لقسم الجراحة بكلية الطب.
تكليف الدكتور علي بن جبران الحراملة بالعمل رئيسًا لقسم تقنيات التعليم بكلية التربية.
تكليف الدكتور حسن بن علي الزهراني بالعمل رئيسًا لقسم التعليم الطبي بكلية الطب.
تكليف الدكتور حسن بن عبدالله العمري بالعمل رئيسًا لقسم الجغرافيا بكلية العلوم الإنسانية.
تمديد تكليف الدكتور سعيد بن مستور الشهراني بالعمل رئيسًا لقسم العلوم الطبية الأساسية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها.
تكليف الدكتور حامد بن مجدوع القرني بالعمل رئيسًا لقسم الفيزياء بكلية العلوم أضافة إلى عمله عميدًا لعمادة البحث العلمي.
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