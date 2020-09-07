رئيس جامعة الملك خالد يصدر عددًا من قرارات التعيين والتكليف

أصدر معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مؤخرًا عددًا من قرارات التعيين والتكليف، وقد هنأ معالي رئيس الجامعة المعينين والمكلفين داعياً لهم بالتوفيق، وحاثًّا الجميع على مضاعفة الجهود.