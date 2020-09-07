احدث الأخبار

الخويلدية والأنصار يتأهلان إلى الدوري الممتاز للشباب لكرة السلة
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية: الجيش حرر مواقع عدة في محافظة الجوف بدعم من التحالف
أبرز المواد
 الأمير خالد بن سلمان رئيساً للجنة التحكيم بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الخامسة
أبرز المواد
 تهيئة 15 ألف طالب وطالبة مستجدة بتعليم عسير
منطقة عسير
 رئيس جامعة الملك خالد يصدر عددًا من قرارات التعيين والتكليف
منطقة عسير
 أمانة الجوف تعيد سفلتة ١٣٣ ألف م٢ بشوارع مدينة سكاكا
منطقة الجوف
 “بائعة حائل” تصف شعورها بعد مكالمة “آل الشيخ”.. ومصور المقطع يوضح سبب التصوير
منطقة حائل
 كفى تشيد برجال الجمارك وحرس الحدود ومكافحة المخدرات
منطقة مكة المكرمة
 80 مبادرة توعوية نفذها مستشفى الملك خالد خلال جائحة فايروس “كورونا”
المنطقة الشرقية
 صباح غدٍ الثلاثاء عبر الاتصال المرئي..غرفة القصيم تستعرض الفرص الاستثمارية في منطقة القصيم بالقطاع الزراعي والبلدي
منطقة القصيم
 الجامعة الإسلامية تثقف الطلبة بحقوقهم الإلكترونية
منطقة المدينة المنورة
 ورشة عمل ( دراسة الجدوى) بغرفة أبها
منطقة عسير
الخويلدية والأنصار يتأهلان إلى الدوري الممتاز للشباب لكرة السلة

الخويلدية والأنصار يتأهلان إلى الدوري الممتاز للشباب لكرة السلة

أبرز المواد
الحكومة اليمنية: الجيش حرر مواقع عدة في محافظة الجوف بدعم من التحالف

الحكومة اليمنية: الجيش حرر مواقع عدة في محافظة الجوف بدعم من التحالف

أبرز المواد
الأمير خالد بن سلمان رئيساً للجنة التحكيم بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الخامسة

الأمير خالد بن سلمان رئيساً للجنة التحكيم بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الخامسة

أبرز المواد
تهيئة 15 ألف طالب وطالبة مستجدة بتعليم عسير

تهيئة 15 ألف طالب وطالبة مستجدة بتعليم عسير

منطقة عسير

تهيئة 15 ألف طالب وطالبة مستجدة بتعليم عسير

تهيئة 15 ألف طالب وطالبة مستجدة بتعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=900978
المناطق - أبها

أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، على أهمية بذل المزيد من الجهود التي تقدم خلال المرحلة الحالية وصولا إلى قدر كبير من التوافق مع بيئة المدرسة ، وبما يضمن استمرارية التعلم عن بعد.

 

وأوضح الجوني أنه يجري تنفيذ عدد من البرامج  لمواكبة الدراسة عن بعد في أول يوم دراسي تتضمن التهيئة الإرشادية للأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصف الأول من خلال إعداد دليل إرشادي وآليات لتنفيذه في الميدان والتركيز على دور الأسرة الفاعل في تحقيق النتائج المرجوة  وتنمية دافعية الأطفال للتعلم والتخفيف من الآثار النفسية الناتجة عن الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن البرامج تنفذ باستخدام برامج التواصل عن بعد، وإرسال رسائل ومقاطع تشويقية تتضمن العمل على استثمار التقنية في التعلم عن بعد، وبث البرامج من المدارس وحث الأسرة على تشجيع الطلاب والطالبات على المشاركة في الأسبوع التمهيدي، وتستهدف 15864 طالبا وطالبة يدرسون في الصف الأول الابتدائي.

 

وأضاف الجوني أن الفعاليات بدأت يوم أمس واستمرت لمدة ساعة تمثلت في استقبال أولياء الأمور والطلاب والترحيب بهم عبر برنامج ” الزوم ” ، وتقديم النشيد الوطني وفيديو تعريفي بمرافق المدرسة، وتشجيع الطلاب والطالبات على التعريف بأنفسهم صوتا وصورة والالتزام بالزي المدرسي، مضيفا أنه تخلل الفعاليات عروضا ترفيهية وتربوية جاذبة ، بالإضافة إلى  إطْلاع ولي الأمر على خطة الأسبوع التمهيدي وماذا يجب مراعاته عند التعلم عن بعد ،كما تم عرض مواصفات الحقيبة المدرسية والجلسة الصحيحة أمام الشاشة، منوها إلى استمرار الفعاليات خلال هذا الأسبوع كالألعاب والمسابقات ومشاهدة العروض الهادفة عبر منصة مدرستي ، وتقسيم الطلاب إلى مجموعات وتعريفهم بمعلميهم ،وعمل مسابقات نظرية للطلاب للتعرف على مستوياتهم وتحفيز التنافس بينهم وفي نهاية الأسبوع يتم توزيع الجدول الدراسي والتهيئة لبداية الدراسة الفعلية.

روابط ذات صلة

رئيس جامعة الملك خالد يصدر عددًا من قرارات التعيين والتكليف

رئيس جامعة الملك خالد يصدر عددًا من قرارات التعيين والتكليف
ورشة عمل ( دراسة الجدوى) بغرفة أبها

ورشة عمل ( دراسة الجدوى) بغرفة أبها
حصر مستحقي التقاعد بتعليم عسير

حصر مستحقي التقاعد بتعليم عسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*