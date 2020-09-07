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الأمير خالد بن سلمان رئيساً للجنة التحكيم بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الخامسة

الأمير خالد بن سلمان رئيساً للجنة التحكيم بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الخامسة

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الأمير خالد بن سلمان رئيساً للجنة التحكيم بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الخامسة

الأمير خالد بن سلمان رئيساً للجنة التحكيم بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الخامسة
http://almnatiq.net/?p=900982
المناطق_واس

أعلن نادي الإبل تكليف ثلاثي التحكيم رئيس لجان التحكيم ومساعديه في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الخامسة التي تنطلق في الأول من ديسمبر المقبل في ميدان الملك عبد العزيز للإبل في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض 140كلم.
وبيّن نادي الإبل في بيان صحفي أصدره اليوم تكليف صاحب السمو الأمير خالد بن سلمان بن محمد رئيساً للجان التحكيم في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل للمرة الثانية على التوالي بعد ترأسه لجنة التحكيم النسخة الرابعة وتكليف صاحب السمو الأمير عبد الله بن سعد بن جلوي مساعداً لرئيس اللجنة للتحكيم النهائي الذي يستهدف العروض الأخيرة أمام الجماهير في موقع المهرجان، وتكليف عبد الله الداغري مساعداً لرئيس اللجنة للتحكيم المبدئي التي تُجري التحكيم المبدئي بعد الدخول إلى موقع المهرجان وتأهيل المنقيّات إلى التحكيم النهائي.
ويعدّ الثلاثي الذي تم تكليفهم من الكوادر الوطنية ذات الخبرة في مجال التحكيم امتدت لأكثر من عقود وتولّى جميعهم رئاسة لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته السابقة وأسهموا في تطوير آليات التحكيم خلال تجاربهم السابقة.

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