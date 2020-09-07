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الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار

الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار
http://almnatiq.net/?p=900983
المناطق_متابعات

هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد، الاثنين، مواصلة اتجاها نزوليا وسط مخاوف بشأن التضخم وسياسة نقدية فضفاضة واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

ومما يزيد من القلق قفزة في الطلب بين الأتراك على العملات الصعبة والذهب وتدخلات مكلفة في أسواق الصرف الأجنبي، وأيضا عقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي بسبب التوترات بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط.

وهبطت الليرة 0.4% إلى 7.4641 مقابل الدولار الأميركي بحلول الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، مقارنة مع 7.4410 عند الإغلاق يوم الجمعة.

وفي وقت سابق اليوم سجلت الليرة 7.4650 وهو أضعف مستوى لها على الإطلاق ومنخفضة أكثر من 20% عن مستواها في بداية العام.

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