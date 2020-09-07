الخويلدية والأنصار يتأهلان إلى الدوري الممتاز للشباب لكرة السلة

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توج فريق الخويلدية ببطولة التصفيات النهائية للشباب لأبطال المناطق لكرة السلة، التي أقيمت منافساتها على صالة نادي النصر بالرياض, فيما حل الأنصار ثانياً ليتأهل الفريقان إلى الدوري الممتاز للشباب الموسم المقبل.

وشارك في التصفيات فرق: النصر “المستضيف” والوحدة والخالدي والوطن وجازان, حيث تم تتويج الفائزين بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة المهندس يوسف الناجم والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالإله شعيل.