احدث الأخبار

الخويلدية والأنصار يتأهلان إلى الدوري الممتاز للشباب لكرة السلة
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية: الجيش حرر مواقع عدة في محافظة الجوف بدعم من التحالف
أبرز المواد
 الأمير خالد بن سلمان رئيساً للجنة التحكيم بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الخامسة
أبرز المواد
 تهيئة 15 ألف طالب وطالبة مستجدة بتعليم عسير
منطقة عسير
 رئيس جامعة الملك خالد يصدر عددًا من قرارات التعيين والتكليف
منطقة عسير
 أمانة الجوف تعيد سفلتة ١٣٣ ألف م٢ بشوارع مدينة سكاكا
منطقة الجوف
 “بائعة حائل” تصف شعورها بعد مكالمة “آل الشيخ”.. ومصور المقطع يوضح سبب التصوير
منطقة حائل
 كفى تشيد برجال الجمارك وحرس الحدود ومكافحة المخدرات
منطقة مكة المكرمة
 80 مبادرة توعوية نفذها مستشفى الملك خالد خلال جائحة فايروس “كورونا”
المنطقة الشرقية
 صباح غدٍ الثلاثاء عبر الاتصال المرئي..غرفة القصيم تستعرض الفرص الاستثمارية في منطقة القصيم بالقطاع الزراعي والبلدي
منطقة القصيم
 الجامعة الإسلامية تثقف الطلبة بحقوقهم الإلكترونية
منطقة المدينة المنورة
 ورشة عمل ( دراسة الجدوى) بغرفة أبها
منطقة عسير
الخويلدية والأنصار يتأهلان إلى الدوري الممتاز للشباب لكرة السلة

الخويلدية والأنصار يتأهلان إلى الدوري الممتاز للشباب لكرة السلة

أبرز المواد
الحكومة اليمنية: الجيش حرر مواقع عدة في محافظة الجوف بدعم من التحالف

الحكومة اليمنية: الجيش حرر مواقع عدة في محافظة الجوف بدعم من التحالف

أبرز المواد
الأمير خالد بن سلمان رئيساً للجنة التحكيم بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الخامسة

الأمير خالد بن سلمان رئيساً للجنة التحكيم بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الخامسة

أبرز المواد
تهيئة 15 ألف طالب وطالبة مستجدة بتعليم عسير

تهيئة 15 ألف طالب وطالبة مستجدة بتعليم عسير

منطقة عسير

الخويلدية والأنصار يتأهلان إلى الدوري الممتاز للشباب لكرة السلة

الخويلدية والأنصار يتأهلان إلى الدوري الممتاز للشباب لكرة السلة
http://almnatiq.net/?p=900990
المناطق_واس

توج فريق الخويلدية ببطولة التصفيات النهائية للشباب لأبطال المناطق لكرة السلة، التي أقيمت منافساتها على صالة نادي النصر بالرياض, فيما حل الأنصار ثانياً ليتأهل الفريقان إلى الدوري الممتاز للشباب الموسم المقبل.
وشارك في التصفيات فرق: النصر “المستضيف” والوحدة والخالدي والوطن وجازان, حيث تم تتويج الفائزين بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة المهندس يوسف الناجم والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالإله شعيل.

روابط ذات صلة

الحكومة اليمنية: الجيش حرر مواقع عدة في محافظة الجوف بدعم من التحالف

الحكومة اليمنية: الجيش حرر مواقع عدة في محافظة الجوف بدعم من التحالف
الأمير خالد بن سلمان رئيساً للجنة التحكيم بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الخامسة

الأمير خالد بن سلمان رئيساً للجنة التحكيم بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الخامسة
الحقيل يعتمد لائحة تنظيم بيانات وإحصاءات القطاع البلدي لدعم التنمية الوطنية

الحقيل يعتمد لائحة تنظيم بيانات وإحصاءات القطاع البلدي لدعم التنمية الوطنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*