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تنفيذ مشروع النقل العام في مكة المكرمة للمرحلة الأولى من مشروع الحافلات

تنفيذ مشروع النقل العام في مكة المكرمة للمرحلة الأولى من مشروع الحافلات
http://almnatiq.net/?p=901000
المناطق_مكة

تعمل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على تنفيذ مشروع النقل العام في مكة المكرمة للمرحلة الأولى من مشروع الحافلات، وذلك انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزير نائب أمير المنطقة .
ويتكون المشروع من 12 مسارًا منها 7 مسارات للحافلات المحلية بطول 172 كيلو مترا و347 محطة، و 5 مسارات للحافلات السريعة بطول 103 كيلو مترات و 103 محطات، حيث بلغت نسبة إنجاز البنية التحتية 22 في المائة، من خلال شركة قطارات مكة للنقل العام.
ويبلغ إجمالي عدد حافلات مشروع النقل العام بمكة المكرمة 400 حافلة، منها 240 حافلة عادية و 160 حافلة مفصلية، بينما تشتمل مرافق المشروع على 4 محطات مركزية، و7 جسور و 11 تقاطعاً ذكياً و 455 محطة توقف.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمخطط الشامل لمبيت الحافلات 320 ألف متر مربع، منها 116 ألف متر مربع مساحة منطقة مرافق تشغيل الحافلات، وتتكون من مبنى التحكم، ومبنى إدارة السائقين، ومحطة وقود، وورشة الصيانة الخفيفة، وورشة الصيانة الثقيلة، والمقر الرئيس للمشروع، حيث بلغ نسبة إنجازها نحو 30 في المائة.
ويهدف مشروع النقل العام بالحافلات على استيعاب احتياجات النقل الناجمة عن النمو المتوقع في عدد السكان في مكة المكرمة وفي أعداد ضيوف بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة، ودعم التنمية الاقتصادية في مكة المكرمة، وتوفير سهولة الوصول إلى الحرم الشريف، والجوامع والمرافق التعليمية والوظيفية والصحية والتجارية والترفيهية، والإسهام في الحد من التلوث وحماية البيئة في المنطقة المركزية خاصة، و أرجاء المنطقة كافة، بتقليل الاعتماد على السيارات الصغيرة كوسيلة للنقل، وتطوير نظام النقل ليكون نظاما مستداماً، لا سيما في قلب مكة المكرمة،
وتطويرها كأهم مركز إسلامي في العالم.

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