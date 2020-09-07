الهلال بطل الدوري يستعد لمباراة التتويج.. وعطيف يؤدي تدريبات لياقية بالكرة

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واصل الهلال بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 2019-2020 تحضيراته استعدادا للقاء نادي الشباب مساء يوم بعد غد الأربعاء ضمن مواجهات الجولة الـ 30 والأخير .

ركز مدرب الهلال رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على الجانبين البدني والفني، كما اشتمل المران على تدريبات بدنية وجمل تكتيكية ومناورة فنية.

من جهة أخرى أدى لاعب خط وسط الهلال عبدالله عطيف تدريبات لياقية بالكرة ضمن برنامجه الفني فيما أجرى لاعب الوسط محمد كنو برنامجه العلاجي في العيادة.

وينهي الهلال غدا تحضيراته لمواجهة الهلال الذي سيتم تتويجه بعدها بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الأقوى والأغلى.