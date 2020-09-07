الرابطة تكشف عن كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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كشفت رابطة دوري المحترفين عن كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، الذي سيتم تسليمه لفريق الهلال المتوج بلقب بطولة الدوري للموسم الجاري يوم الأربعاء المقبل في آخر مباريات الجولة 30 والأخيرة من المسابقة.

وكانت الرابطة قد نشرت مقطع فيديو لتصميم كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ارفقته بعبارة “استغرق تنفيذه 4 أشهر ..يصل وزنه إلى 24 كلغ ..وطوله 90 سم ..وصنع في إيطاليا”.

ويظهر تصميم الكأس عمودين منحيين بشكل ذراعين مرفوعتين إلى الأعلى، تحمل الذراعان كرة على شكل الكرة الأرضية وقاراتها وهو أمر متعارف عليه بين جميع كؤوس بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن الفارق هنا أن الكرة تحمل في وسطها اللون الأخضر المصنوع من الأحجار الكريمة لإبراز أهمية وموقع وقوة السعودية على مستوى العالم.

وتحمل الكرة شعار السعودية المكون من سيفين عربيين متقاطعين تعلوهما نخلة، وفي وسط الكأس نقش اسم الأمير محمد بن سلمان بالإنجليزية.

وسيتم تتويج الهلال الفائز بالبطولة يوم الأربعاء القادم على ملعب جامعة الملك سعود بعد نهاية مباراته مع الشباب في ختام الموسم.