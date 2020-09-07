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شرطة الرياض: القبض على مقيم صوّر عددا من النساء دون علمهن

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شرطة الرياض: القبض على مقيم صوّر عددا من النساء دون علمهن

شرطة الرياض: القبض على مقيم صوّر عددا من النساء دون علمهن
http://almnatiq.net/?p=901029
المناطق_الرياض

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت – بفضل الله – عن القبض على (مقيم باكستاني الجنسية / في العقد السادس من العمر) لقيامه بتصوير عدد من النساء دون علمهن أثناء قيامه بإيصالهن بمركبة الأجرة الخاصة، ونشر ذلك عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي ، وقد جرى إيقافه استناداً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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