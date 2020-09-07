جمعية الثقافة والفنون بتبوك تشارك في المعرض الفوتوغرافي عن بعد

المناطق-منى الريس

دعت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك واتحاد المصورين العرب الفنانين الفوتوغرافين للمشاركة في المعرض الفوتوغرافي الافتراضي( عن بعد ) والذي يقام بمناسبة اليوم الوطني السعودي 90 بمقر الجمعية بالمهرجان حيث اوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد بن ناشي العنزي ان المعرض الذي يمثل احتفال خاص بمناسبة غالية على كل مواطن ومواطنة ويأتي وفق اجراءات احترازية معد لها وبناء على التوجيهات والتعليمات الصحية والامنية حيث سيقام المعرض الافتراضي ( عن بعد ) حرصا من الجمعية على المشاركة وقيامها بدورها في مثل هذه المناسبات الوطنية الغالية وضرورة ان يكون هنالك تفاعل من المجتمع بمنجزات وتراثنا الوطني وكذلك الانتماء الخالص لهويتنا الوطنية ، واضاف العنزي الي ان المشاركة بالمعرض سوف تشتمل على محاور هامة مثل التراث العمراني ، الزي التقليدي ، الفنون الشعبية ، الحرف اليدوية الشعبية ، الحضارة والتطور مع التزام المشاركة بشروط منها ان تكون الصورة من السعودية وان يتم إرسال العمل بجودة عالية ( دقة وجودة 300DPI ) ولن تقبل الصور التي فيها شعار او نصوص كما سيتم قبول الصور التي التقطت بكاميرا احترافية

واكد مدير الجمعية على ان اخر موعد لاستلام الاعمال هو بتاريخ 2020/9/18 على ان ترسل الاعمال على الايميل [email protected]

مع كتابة الاسم والهوية الوطنية او الاقامة ورقم الجوال