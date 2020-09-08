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تدشين المنصة التعليمية لمعهد الحرم المكي الشريف

تدشين المنصة التعليمية لمعهد الحرم المكي الشريف
http://almnatiq.net/?p=901038
المناطق_مكة

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم المنصة التعليمية لمعهد الحرم المكي الشريف.

وتأتي المنصة ضمن مشاركات الرئاسة في فعاليات ملتقى مكة الثقافي (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟)، واستكمالاً لرؤية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تفعيل رسالة الحرمين ضمن خطة الانطلاقة المستقبلية (2024)، وتفعيلاً للتعليم الإلكتروني بالمعهد على أعلى المقاييس والمعايير، وسوف يستفيد منها أكثر من حوالي (3) آلاف طالب وطالبة من (44) جنسية مختلفة، وأكثر من (80) معلماً ومعلمة.

وتأتي المنصة التعليمية ضمن الإجراءات الاحترازية، ولضمان استمرار العملية التعليمية داخل المعهد، ويتابع الفصول الافتراضية فيها أكثر من (40) مراقباً ومراقبة، ويمكن للمستخدمين من المعلمين والطلاب تنزيله واستخدامه من متجري أب ستور وقوقل بلاي.

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