غرفة الشرقية تنظم “منتدى البيئة 2020 .. نحو بيئة صحية مستدامة” نهاية سبتمبر الجاري

المناطق – فتحيه عبدالله

يبحث “منتدى البيئة 2020.. نحو بيئة صحية مستدامة” الذي تنظمه غرفة الشرقية يوم الاثنين 28/سبتمبر/2020 جملة من الموضوعات ذات العلاقة بصحة البيئة وتطوير هذا المفهوم والجديد في هذا الشأن، بمشاركة مميزة من عدد من الخبراء، بينهم مسؤولون ذوو علاقة مباشرة بهذا الأمر .

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي إن المنتدى الذي يعقد تحت رعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية “(عبر الاتصال المرئي) يعكس حرص غرفة الشرقية على هذا الموضوع الحيوي الهام، لما يشكله موضوع البيئة من أهمية للحياة العامة، والاقتصادية بشكل خاص.

وأوضح الخالدي أن المنتدى سوف يشهد مشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في مسائل البيئة والتصحر والحياة الفطرية، بينهم مسؤولون حكوميون رسميون معنيون بهذا الشأن..منوها إلى أن موضوع البيئة يعد من المواضيع ذات الأهمية، ليس على المستوى المحلي وحسب، بل هي قضية عالمية تتداعى لبحثها الحكومات والمؤسسات والمنظمات العالمية، بحكم علاقتها المباشرة بصحة وحياة الإنسان.

وأشاد الخالدي بالرعاية الرسمية لهذه الفعالية من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، الذي عوّدنا على حرصه ومتابعته لهذه الفعاليات، التي تعكس اهتمام سموه بكافة أنشطة الغرفة وأنشطة القطاع الخاص.. مشيرا إلى تفاعل باقي الجهات الحكومية المعنية منها وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بفرعها بالمنطقة الشرقية وكذلك الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطنية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

من جانبه قال رئيس لجنة البيئة بغرفة الشرقية طلال بن سلطان الرشيد بأن المنتدى سوف يعقد على ثلاث جلسات،(جلسة افتتاحية، وجلستا حوار)، يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، في حين تتناول الجلسة الحوارية الأولى “دور الأنظمة والتشريعات في الاستدامة البيئية”، في حين يتناول المحور الثاني مسألة “التصحر وسبل مكافحته، وتعزيز الحياة الفطرية وأثر ذلك في المحافظة على البيئة”.

وتحت المحور الأول، وفي الجلسة الأولى يبحث المشاركون في المنتدى عدة موضوعات ابرزها: “التشريعات البيئية واثرها على الاستدامة البيئية، اتفاقات البيئة على المستوى الدولي، واقع وآفاق الأنظمة البيئية في المملكة، تطور الأنظمة البيئية في المملكة، اثر تطبيق الأنظمة البيئية على القطاع الخاص، اثر أزمة كورونا على قطاع البيئة”، ويتحدث خلال الجلسة كل من رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المكلف المهندس على بن سعيد الغامدي، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري. ويترأس الجلسة رئيس لجنة البيئة بغرفة الشرقية طلال بن سلطان الرشيد.

أما الجلسة الثانية (المحور الثاني) فيتناول المنتدى “آليات وتطبيقات الاستراتيجية الوطنية للبيئة، ومفهوم التصحر ومظاهرة وآليات التعامل معه”، بالإضافة إلى “تجربة المملكة في تنمية الحياة الفطرية”، ويتحدث خلال هذه الجلسة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد بن علي قربان، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبدالله العبدالقادر.، ويترأس هذه الجلسة منسق لجنة علوم البيئة بقسم علوم الأرض سابقا بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.