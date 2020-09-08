إصابة مبابي مهاجم فرنسا بفيروس كورونا

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قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن كيليان مبابي لاعب المنتخب اصيب بفيروس كورونا وسيغيب عن مواجهة كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية غدا الثلاثاء.

وأضاف الاتحاد في موقعه الرسمي في الإنترنت “بالنظر إلى نتيجة الكشف عن فيروس كورونا التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) جاءت عينته إيجابية وتم استبعاده من التشكيلة بعد وصول النتائج بعد التدريبات وعاد إلى منزله في المساء”.

وأحرز مبابي، الفائز بكأس العالم 2018، الهدف الوحيد في انتصار فرنسا على السويد يوم السبت.

وأصبح اللاعب البالغ عمره 21 عاما آخر المصابين بالفيروس في صفوف باريس سان جيرمان بعدما أكدت وسائل إعلام فرنسية إصابة البرازيلي نيمار بالعدوى.