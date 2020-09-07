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مدن تستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة الصناعية في تبوك

مدن تستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة الصناعية في تبوك
http://almnatiq.net/?p=901043
المناطق- تبوك
نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك، اليوم ورشة عمل بعنوان “التوعية في الفرصة المتاحة للاستثمار بالمدينة الصناعية” بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة أحمد الحارثي وعدد من رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة.
وركزت الورشة على عدد من المحاور أهمها تقديم تعريف وأرقام عن المدينة الصناعية بتبوك، وأهم الشراكات مع القطاع الخاص والخدمات والمشاريع والبنى التحتية والفرص الاستثمارية المتاحة والمصانع الجاهزة.
وفي سياق متصل التقى الحارثي مدير المدينة الصناعية بالمنطقة المهندس حاتم ياسين وممثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس أحمد السفياني و بُحث خلال اللقاء سبل التعاون بين غرفة تبوك ومدن ومناقشة التسهيلات المقدمة للمستثمرين والمستثمرات بالمنطقة.

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